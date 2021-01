Tra tutte le spezie che utilizziamo in cucina sicuramente il pepe nero è una della più versatili ed utilizzate. Apprezzatissima nella cultura culinaria italiana, è ingrediente indispensabile per moltissime ricette tradizionali.

Una spezia ricca di gusto e benefici

Oltre ad avere un gusto unico ed inimitabile, leggermente piccante ed aromatico, ha anche proprietà nutritive notevoli. Si dice che possa aiutare il metabolismo e avere una funzione dimagrante. Nella medicina ayurvedica indiana ha avuto notevole gloria per le sue doti di brucia grassi. Si può utilizzare per la preparazione di oli che possono distendere i nervi e le contratture muscolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In commercio troviamo due tipi di pepe nero, quello in grani e quello macinato. Dato che il pepe viene solitamente utilizzato in polvere possiamo essere spinti a comprare direttamente quello macinato. Questa scelta può farci risparmiare tempo ma non si tratta di una buona idea. Non dobbiamo assolutamente comprare il pepe nero macinato.

Perché non dobbiamo assolutamente comprare il pepe nero macinato

Il pepe è una spezia ricca di sostanze ed aromi. Queste sostanze hanno la caratteristica di ossidarsi molto facilmente a contatto con l’aria e la luce. L’ossidazione è un processo chimico che fa perdere sapore e proprietà nutritive ai cibi. Se il nostro pepe si ossida perderà il suo tipico sapore e le sue doti.

Per questo motivo non dobbiamo assolutamente comprare il pepe nero macinato, ma macinarlo sul momento, poco prima di impiegarlo nelle nostre ricette. Ci dobbiamo armare di un buon macinapepe manuale e possiamo completare questa operazione direttamente a tavola. Possiamo anche optare per un più laborioso mortaio o pestello.

Se non vogliamo rinunciare al tipico sapore pungente del pepe nero, né rinunciare alle proprietà delle sostanze in esso contenute, dobbiamo macinare il pepe sul momento, di volta in volta.

Ora possiamo provare a fare una deliziosa carbonara e sentiremo subito la differenza. Il pepe appena macinato regnerà sovrano col suo aroma forte a cui non potremo più rinunciare.