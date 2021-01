Pulire i divani di casa, può essere un vero e proprio dilemma a prescindere dai prodotti che vengono usati. Spesso non si sa quale metodo possa essere più adatto al tessuto del proprio divano.

In effetti è sempre meglio utilizzare dei prodotti delicati e naturali, per il rispetto dell’ambiente e della propria salute.

Questa che noi di ProiezionidiBorsa proponiamo, è la potente miscela fai-da-te per pulire e profumare a fondo qualsiasi tipo di divano, in modo semplice e senza affaticarsi, per eliminare le eventuali macchie e sporco.

L’ammorbidente profuma, l’azione disinfettante e pulente è invece svolta dall’aceto e dal bicarbonato. Si sa che il bicarbonato è un potente alleato per le pulizie di casa, per la cura della propria persona, per la preparazione di ricette, ecc. Tra i tanti usi che se ne fa di questa sostanza naturale, c’è quello di essere uno degli ingredienti per la pulizia del divano.

Ecco la potente miscela fai-da-te per pulire e profumare a fondo qualsiasi tipo di divano.

Gli ingredienti della miscela:

a) 1 flacone spray;

b) 1 litro di acqua;

c) 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

d) 1/2 bicchiere di aceto bianco;

e) 1/2 bicchiere di alcool;

f) 1 cucchiaio di ammorbidente non concentrato.

Preparazione

Non è difficile. Basta infatti versare tutti gli ingredienti nel flacone e mescolare. La formazione della schiuma è dovuta alla reazione dell’aceto con il bicarbonato.

Come procedere

Inumidire leggermente tutta la superficie del divano e lasciare asciugare, tenendo la finestra aperta.

In quelle parti dove ci sono macchie o zone molto sporche, si consiglia di strofinare leggermente con una spazzola di setole morbide, dopo aver spruzzato la miscela.

Se si possiede un divano in pelle, asciugarlo dopo l’applicazione con un panno di cotone.

La miscela va utilizzata una volta a settimana e solo dopo aver spazzolato e pulito il divano con un aspirapolvere o con una spazzola.