Ma posso usare il sale fino per salare la pasta oppure posso usare solo quello grosso? Quando cuciniamo siamo soliti mettere a bollire l’acqua, e quando iniziamo a vedere che fa le bolle ci buttiamo il sale. Voi quale usate? Grosso o fino? Perché diciamolo, la maggior parte degli italiani usa quello grosso quando cucina la pasta. Lasciatemi anche dire che questo lo si usa solo per la pasta, per tutto il resto si usa quello fino. Ma perché nella pasta ci va il sale grosso? La risposta non è quella che pensi. Siamo soliti dunque comprare questo tipo di sale solo per cucinare l’acqua della pasta.

Sale grosso vs sale fino

Perché nella pasta ci va il sale grosso? La risposta non è quella che pensi e oggi vi sveliamo il vero motivo per cui si usa quello. Il sale è sempre sale, ma siamo soliti usare quello grosso per una semplice questione di comodità. Perché per cucinare la pasta andrebbe benissimo anche quello piccolo. Quando cuciniamo gestire quello di grandi dimensioni è più facile e sicuramente ci si riesce a regolare meglio con le dosi. Dovete sapere che se cucinate tipo 100 grammi di pasta dovreste mettere sul fuoco 1 litro di acqua, questa va salata all’1%, ovvero 10 grammi di sale grosso. Immagino che nessuno quando cucina fa questo calcolo matematico. Perché se anche cucinare deve diventare un’operazione matematica a quest’ora non mangerebbe più nessuno. Quando si cucina la pasta si va a sentimento.

Curiosità sul sale fino

Dulcis in fundo, molte persone usano il sale fino quando cucinano la pasta. Ma dovete sapere che pur essendo fino in realtà questo tipo di prodotto sala molto di più rispetto a quello grosso. Quindi se nella vostra mente vi passa l’idea: “Vabbè ma è sale fino, ne metto di più”. Assolutamente no, non fatelo perché potreste mangiare una pasta molto salata.

Approfondimento

