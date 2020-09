Quando cucinate le verdure in padella vi renderete conto che a volte diventano secche, mentre altre volte sono belle morbide. Ma come mai? È perché se vuoi le verdure morbide il sale devi aggiungerlo in un preciso momento. Ma quale sarà questo momento?

Il sale va usato, sennò le vostre verdure non sapranno di nulla. Ma il sale ha anche un’altra funzione. È importantissimo mangiare le verdure. Ed è importantissimo avere una dieta sana e nutriente, ma soprattutto varia. Quindi cercate sempre di alimentarvi con carboidrati, proteine e fibre. Non vi fossilizzate solo su un singolo alimento perché è sbagliato.

Verdure morbide vs verdure secche

Se vuoi le verdure morbide il sale devi aggiungerlo in un preciso momento. Ma quale? Mentre se le vuoi secche lo dovrai aggiungere in un altro ancora. C’è chi per fare ad esempio le zucchine morbide ci mette l’acqua, quella del rubinetto. Si, questo può essere senz’altro un modo, ma è un po’ come se le facessi bollire. Però poi ti potrebbero diventare annacquate, perché le verdure sono composte di acqua che durante la cottura butteranno fuori. Infatti il sale serve proprio a questo: aiuta buttare fuori tutta l’acqua presente nelle verdure. Per avere questo effetto ovviamente il condimento andrà messo mentre le zucchine si stanno cuocendo. E non aggiungete acqua. Sennò le vostre zucchine navigheranno nella padella.

Se invece vuoi le zucchine secche e un po’ bruciate dovrai fare l’opposto

Ovvero, non devi assolutamente mettere il sale durante la fase di cottura e ovviamente nemmeno dell’acqua. Il sale lo potrai aggiungere solo ed esclusivamente dopo che le zucchine, o qualsiasi altro tipo di verdura state cucinando in padella, saranno cotte. Ricordatevi però di non esagerare con il sale, perché in medio stat virtus. Ora che sapete come fare le verdure morbide e non farle diventare secche, stasera potreste cimentarvi in qualche creazione culinaria.

