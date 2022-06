In famiglia i genitori dai loro figli si aspettano sempre il massimo. Dal rispetto all’educazione, passando chiaramente per l’essere degli studenti modello. Di conseguenza, terminati gli studi superiori, ci sarà da fare una scelta. Quella sugli studi universitari, che è giusto che sia il figlio a sceglierli, mentre alcune volte sono i genitori a scegliere e, spesso, a imporre quale Università andare poi a frequentare.

Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono i vantaggi ma anche i rischi che si possono correre quando si decide, per gli studi universitari, di mandare i propri figli a studiare in una città che è lontana da quella di residenza. Anche quando questa scelta risulta essere davvero quella giusta non solo per i figli, ma per tutta la famiglia.

Perché mandare i figli a studiare fuori sede e quando questa è davvero la scelta giusta per tutta la famiglia

In particolare, mandare i propri figli in una Università fuori sede non è mai semplice. Non solo per la distanza, e quindi per ragioni affettive, ma anche perché magari il figlio non è ancora pronto per essere davvero autonomo. Per questo spesso si sceglie sempre per i propri figli, appena 18enni, l’università più vicina.

Mandare i figli a studiare fuori sede, quindi, non è di certo la scelta più semplice. Pur tuttavia, può rappresentare per i figli il primo passo per permettere loro di conoscere davvero il Mondo e di prendere così coscienza di ciò che li circonda. Perché spesso i figli fino a 18 anni sono coccolati, ma anche viziati e tenuti per protezione all’interno di una sorta di gabbia dorata.

Affinché questa sia davvero la scelta giusta per tutta la famiglia, pur tuttavia, occorre dialogo e programmazione. Magari iniziando a parlare dell’idea di andare a studiare fuori all’ultimo anno delle superiori. Fornendo a piccole dosi tutte le raccomandazioni e i consigli utili anche per stare sempre lontani dalle cattive compagnie.

Dove proseguire il percorso scolastico dopo le superiori, la scelta è spesso obbligata

Fermo restando che, come sopra accennato, sull’istruzione e sulla formazione i genitori vogliono sempre il meglio per i loro figli, la scelta sul percorso universitario spesso, invece, è obbligata. Ovverosia, si sceglie l’Università più vicina in quanto a livello economico non ci sono le disponibilità per far studiare i figli fuori sede. In questo caso tocca ai genitori far capire ai figli che già mandarli all’Università è un grosso sforzo.

