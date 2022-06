Tra pochissimi giorni entreremo ufficialmente nella stagione estiva ed è quindi arrivato il momento di fare un resoconto di questa prima metà dell’anno. Il 2022, come ben sappiamo, non è iniziato nel migliore dei modi. I primi mesi, infatti, sono stati molto difficili da affrontare, complici anche la situazione pandemica, che non accennava a migliorare, e lo scoppio della guerra in Ucraina. Le ripercussioni economiche e finanziare di questi eventi hanno messo in ginocchio parecchie famiglie che, ancora oggi, stentano a riprendersi.

Per altre persone, invece, il 2022 è stato un anno di cambiamenti. Nonostante le difficoltà, infatti, alcuni sono riusciti addirittura a migliorare la propria condizione, trovando un lavoro stabile, o l’anima gemella. Adesso, però, è arrivato il momento di guardare avanti e di scoprire cosa ci riserverà l’estate. Secondo l’oroscopo, infatti, il solstizio d’estate del 21 giugno segnerà un punto di svolta per molti segni zodiacali che finora hanno sofferto. Nelle prossime righe, sveleremo quali saranno quelli più fortunati e quelli che dovranno ancora resistere qualche mese prima di risollevarsi

10 e lode per questi segni zodiacali

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’estate 2022 troviamo sicuramente l’Ariete, il Leone ed il Sagittario. Per questi tre segni, i prossimi 3 mesi saranno stracolmi di successi e soddisfazioni, anche grazie al supporto di diversi pianeti, come Marte, Giove e Venere.

Al gradino più in basso, invece, troviamo i nati sotto i segni del Toro e dei Gemelli. Per questi segni zodiacali sarà un’estate da 9 in pagella, poiché riusciranno a migliorare ogni aspetto della loro vita. Sia sul lavoro che nel rapporto di coppia, infatti, regnerà il sereno fino a settembre inoltrato.

Il solstizio d’estate del 21 giugno segnerà l’inizio di un periodo d’oro per questi segni zodiacali baciati dalla fortuna

Voto 8 invece per l’Acquario e 7 per i Pesci che, godranno di un’immensa fortuna nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda i soldi. Infatti, dopo qualche settimana di incertezza nei guadagni, con l’arrivo dell’estate gli affari andranno decisamente meglio. Non sono da escludere anche delle possibili vincite in denaro, ma occhio a non esagerare con il gioco. Unico neo: la vita sentimentale. Durante l’estate, nel rapporto di coppia, ci saranno ancora degli alti e dei bassi che potrebbero compromettere le vacanze.

Per i nati sotto il segno della Vergine, della Bilancia e del Capricorno, invece, sarà un’estate da 6,5. C’è ancora qualcosa da sistemare sul lavoro, soprattutto per commercianti e liberi professionisti che avranno difficoltà a racimolare clienti. Da agosto in poi, invece, la situazione tenderà a migliorare, ma non sarà semplice conciliare la vita lavorativa con quella familiare.

Voto 5, invece, per Cancro e Scorpione che, purtroppo, dovranno ancora fare i conti con gli strascichi della primavera. Per i prossimi mesi, il consiglio è quello di risparmiare il più possibile, evitando specie eccessive, e di migliorare la comunicazione con il partner.

