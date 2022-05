Dipingere le unghie ci piace molto. A volte abbiniamo il colore dello smalto al vestito oppure amiamo decorare le unghie con una nail art fai da te. Spesso vogliamo variare la fantasia o il mono colore che adorna le nostre mani, per cui togliamo lo smalto usando l’acetone. Questo prodotto è in genere venduto in piccoli flaconi. Usandolo spesso, tende ad esaurirsi molto in fretta. Per questo possiamo ritrovarci frequentemente sprovviste dell’acetone o del solvente utile a rimuovere lo smalto.

Cerchiamo quindi di grattare via lo smalto con le unghie, ma il risultato ci fa apparire trascurate. Come risolvere? Ecco come togliere lo smalto senza solvente quando momentaneamente ne siamo sprovviste e non possiamo acquistare un nuovo prodotto tempestivamente. Scopriamo anche un consiglio utile alla cura delle unghie e delle mani.

L’aiuto di un prodotto ad uso domestico

Possiamo togliere lo smalto dalle unghie usando un prodotto comune per le pulizie domestiche e per igienizzare le superfici in casa. Si tratta dell’alcool denaturato a 90°, venduto nel tipico flacone con all’interno un liquido di colore rosa. Questo antisettico per uso esterno è molto comune e utile in casa e possiamo usarlo, con le dovute accortezze, per rimuovere lo smalto. Scopriamo come fare.

Come togliere lo smalto senza solvente o acetone e un consiglio per avere mani e unghie sempre impeccabili e curate

Possiamo rimuovere lo smalto dalle unghie bagnando un batuffolo di cotone con dell’alcol. Dovremo quindi premere l’ovatta sulla prima unghia per alcuni secondi. A poco a poco, e sempre con il batuffolo imbevuto, potremo sfregare e rimuovere la vernice. Ripeteremo le stesse operazioni su tutte le unghie e lo smalto sarà completamente rimosso. In conclusione laveremo per bene le mani con acqua e sapone. Certo l’alcol per le pulizie non si può definire come prodotto per la cura delle mani. Per cui suggeriamo un consiglio utile dopo il suo utilizzo.

Per proteggere le unghie a seguito del trattamento con l’alcol dovremo passare su di esse dell’olio di oliva. Basterà versarne un piccolo quantitativo nel tappo dello stesso olio e intingervi un cotton fioc. Passeremo quindi il bastoncino di cotone sulle unghie e lasceremo agire l’olio, dall’effetto emolliente, per un minuto. Possiamo anche passare un po’ di olio sulle mani, per ammorbidire la pelle. Ricordiamo infine che l’utilizzo dell’alcol come rimedio alternativo al solvente per unghie deve essere sporadico. Questo proprio perché, come detto, non si tratta di un prodotto pensato per la cura della pelle o delle unghie.

Lettura consigliata

Restituisce alle mani freschezza, purezza ed eleganza innata l’incredibile french manicure bianca realizzata con un facile trucco a costo zero