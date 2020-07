Perché le uova al supermercato sono fuori dal frigo, ma a casa le mettiamo nel frigorifero? Ma quindi vanno in frigo o no? Mi devo fidare di me stesso oppure del supermercato? Chi ha ragione? Altro fattore su cui soffermarsi è: “perché negli USA invece le uova sono tenute nel frigo?”. Quanta confusione queste uova. Quindi che devo fare?

Perché le uova al supermercato sono fuori dal frigo, ma a casa le mettiamo nel frigorifero?

Cerchiamo di fare chiarezza a questa confusione. Le uova sono alimenti a rischio per la salmonella, che può essere presente sulla superficie dell’uovo a seguito di contaminazione crociata con le feci delle galline ovaiole infette. Più raramente la salmonella può essere presente anche all’interno dell’uovo. Negli USA le uova vengono sottoposte a procedure di pulizia prima di essere messe in commercio. Questo processo inoltre esso provoca alterazioni della permeabilità del guscio dell’uovo e contribuisce a generare umidità, in cui i batteri possono moltiplicarsi e penetrare attraverso il guscio non più integro all’interno dell’uovo. Per limitare tutto ciò si rende necessaria l’immediata refrigerazione, a garanzia del mantenimento di una ridotta carica microbica nel tempo.

E in Europa?

In Europa le uova non sono sottoposte ad alcun trattamento prima della messa in commercio, perché qui la priorità è quella di ottenere uova il più possibile esenti da contaminazione già al punto di raccolta. Di conseguenza, è prevista la messa in commercio a temperatura ambiente, così da evitare sbalzi termici che provocherebbero formazione di quella condensa indesiderata sul guscio durante il trasporto a casa post vendita. Per capire come capire quali sono le uova buone al supermercato clicca qui.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Ma quindi che devo fare?

In ogni caso, non essendo le uova sterili, è bene che a casa siano conservate in frigorifero. La refrigerazione è il modo migliore per tenere i batteri sotto controllo. Ed è sempre consigliabile conservare le uova nel loro cartone di vendita.