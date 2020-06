Come capire se le uova sono buone? Prova questo trucco anche al supermercato. Da fare al supermercato e a casa, questo è un modo che vi cambierà la vita in cucina. E ovviamente non mangerete più uova cattive, le quali potrebbero recare fastidi allo stomaco. Esistono le uova piccole, medie e grandi. Ce n’è per tutti, ma quali sono le migliori? Ci sono anche quelle fatte da galline allevate a terra e altre da galline allevate in gabbia. Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire quali sono le uova buone.

Partiamo da un semplice trucco che potete fare nelle vostre case prima di rompere un uovo, oltre ovviamente alla data di scadenza. Se sull’uovo manca la data di scadenza, per sapere se è ancora fresco basta immergerlo in un bicchiere d’acqua con una manciata di sale. Invece se galleggia non va consumato, se resta a metà vuol dire che non ha una tale freschezza per essere fatto alla coque ma in qualunque altra maniera può andare bene. Se va a fondo è perfetto.

E al supermercato invece?

Al supermercato è possibile capire se le uova sono buone o cattive in un modo molto semplice. Ma puoi capire anche le modalità di nutrizione. Infatti da questo saprai se le galline sono state ingrassate oppure hanno subito un percorso di crescita normale.

Il segreto è tutto nel lungo codice che, per legge, devono avere tutte le uova. Non sto parlando ovviamente della data di scadenza. Ma di un codice di numeri stampato sul guscio. Per sapere se le nostre uova sono buone, e se le galline hanno mangiato sano, il primo numero dovrà essere uno 0 oppure 1, se invece la cifra è un 2 o un’altra cifra allora vuol dire che il nostro uovo non sarà poi così tanto buono.