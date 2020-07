Seduta da cardiopalmo per Piazza Affari. Oggi i prezzi della Borsa milanese sono andati sulle montagne russe, dimostrando ancora una volta quanto abbiamo scritto negli ultimi giorni. Il listino italiano ha dato per l’ennesima volta prova di resistenza, ma anche di incapacità a salire. E dopo un mattinata molto difficile, nel pomeriggio l’apertura di Wall Street in lieve rialzo ha permesso al nostro listino di limitare le perdite.

I mercati azionari europei sono in affanno

E’ stata una ennesime giornata difficile in Piazza Affari, ma anche nelle altre Piazze europee. La Borsa di Francoforte ha perduto lo 0,5%. La Borsa di Parigi lo 0,2% e appena meno dello 0,2% ha perduto Madrid. I mercati azionari del Vecchio Continente sembrano paralizzati, quasi impauriti. Certamente in affanno.

Il picco dei contagi in USA fa paura. Le incertezze sulla ripresa economica frenano gli investitori. In Europa c’è l’ulteriore incognita dell’approvazione del Recovery Fund. Se passasse metterebbe a disposizione una cascata di miliardi per le economie più colpite in Europa. Tra queste c’è anche il nostro listino, che da un paio di settimane sembra immobile. I prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) sono schiacciati all’interno della fascia compresa tra 19mila e 20mila punti, e da lì non riescono ad uscire.

Borsa di Milano sulle montagne russe: non ci resta che fare questo

Quello che è accaduto oggi è emblematico. L’indice delle blue chip ha aperto in leggero rialzo rispetto alla chiusura di ieri. Ma dopo due ore di assoluto immobilismo appena sopra la parità, i prezzi hanno preso con decisione la via del ribasso. Attorno alle 11,30 hanno iniziato a scendere con decisione fino ad arrivare alla soglia dei 19mila punti. E qui il supporto ha fatto egregiamente il suo dovere. Per due volte i prezzi hanno provato a sfondare al ribasso e per due volte il tentativo è stato respinto.

Poco dopo le ore 14 l’indice è tornato a salire recuperando tutte le perdite della mattina e per una mezzora andando anche in positivo. Al termine della seduta i prezzi hanno chiuso a 19.291 punti, in calo dello 0,4%

La situazione è incerta e non resta che attendere che finalmente i prezzi prendano una strada con decisione: o sopra 20mila o sotto 19mila. Con la Borsa di Milano sulle montagne russe, non ci resta che fare questo