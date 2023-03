La ricerca di un rendimento sul reddito fisso si fa sempre più interessante tra i piccoli risparmiatori. Sul mercato le potenziali soluzioni non mancano, per cui a volte c’è solo l’imbarazzo di scelta. Non solo, ma con l’inflazione alle stelle diventa quasi un lusso tenere i soldi fermi. Qui, in particolare, ci concentreremo sui conti deposito, liberi e vincolati.

Si tratta di prodotti che, a differenza dei c/c, nascono per remunerare i risparmi ivi confluiti. Il conto corrente, invece, è un ottimo strumento di incasso e pagamento ma non di investimento: non rende quasi mai nulla. Pertanto ci chiediamo: ma i migliori conti deposito liberi e vincolati di marzo che tasso di interesse offrono a 12 o 24 mesi?

Alcune considerazioni riguardanti il conto deposito in generale

La maggioranza dei CD non prevede costi di apertura, gestione e chiusura finale, tranne gli oneri di natura fiscale. Ossia l’aliquota del 26% sugli interessi attivi e l’imposta di bollo del 2X1.000 del capitale vincolato nei modi e tempi previsti dalla Legge. Al riguardo, sul mercato non mancano intermediari che si accollano l’imposta di bollo (di norma per un certo periodo di tempo).

Se l’intermediario aderisce al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), il capitale ivi depositato è garantito fino a 100mila euro, al pari del c/c. Quanto agli interessi, sul mercato troviamo interessi anticipati o posticipati, a liquidazione unica, mensile, trimestrale o semestrale, etc. Fermo restando che, di norma, all’aumentare della durata dell’investimento sale anche l’interesse annuo lordo proposto.

In generale, le linee vincolate sono più remunerative di quelle libere e a volte gli intermediari ne consentono anche l’estinzione anticipata. In tutti i casi, si consiglia la lettura approfondita delle condizioni contrattuali dell’intermediario di turno prima di accettare qualunque proposta

I migliori conti deposito liberi e vincolati di marzo che tasso di interesse offrono a 12 o 24 mesi?

Vediamo quanto offrono concretamente alcuni dei principali CD a marzo 2023.

Sulle linee vincolate, il conto X Risparmio di Banca Aidexa offre 3,50% e il 3,75% annuo lordo a 12 e 24 mesi (effettivo: 2,59% e 2,78%).

Invece il tasso di interesse di Banca Privata Leasing è del 2,25% lordo sul Deposito Fast vincolato 12 mesi, e del 3,50% su quello Smart (24 mesi). In entrambi i casi gli interessi sono anticipati.

Gli Smart Deposits di Smart Bank, invece, consentono di svincolare fino all’80% del denaro vincolato prima della scadenza. Ciò non influisce sui rendimenti, dato che l’interesse continua a maturare sull’intero importo versato inizialmente. Al riguardo, la banca offre un tasso lordo del 3,30% e del 3,50% sulle durate a 12 e 24 mesi (effettivo: 2,44% e 2,59%). Il pagamento degli interessi avviene, rispettivamente, a scadenza e annualmente.

I rendimenti sulle linee libere

Infine vediamo alcune proposte sulle linee libere.

Il deposito Fast (12 mesi) e Smart (24 mesi) di Banca Privata Leasing prevedono un tasso annuo lordo del 2,75% e 3,00%, interessi anticipati.

Il c/c Conto Key di Banca Progetto offre la possibilità di attivare linee di deposito libere su durate comprese tra 6 e 60 mesi. Su quelle a 12 e 24, in particolare, il tasso lordo offerto è, rispettivamente, del 2,25% e 2,75%.

Il conto semilibero di Cherry Bank (Cherry Recall) è una sorta di sintesi tra il conto vincolato e quello libero al 100%. Nello specifico prevede un tasso lordo del 2,80% e lo si attiva, alimenta e chiude (in tutto o in parte) quando si vuole. Tuttavia, le somme richiamate sono disponibili dopo 32 giorni dallo smobilizzo.