Le 5 città più sicure al Mondo per una vacanza: ecco perché dobbiamo assolutamente visitarle in primavera

È possibile viaggiare in sicurezza nel 2023? Secondo gli esperti di Travel Daily Media la risposta è assolutamente sì. Stiamo infatti per scoprire la loro classifica delle 5 città più sicure al Mondo per fare una vacanza. Se non vogliamo correre rischi e preferiamo viaggiare senza preoccupazioni, fanno assolutamente per noi.

Viaggiare è una delle esperienze più formative che possiamo fare nella vita. I viaggi arricchiscono, aprono la mente e ci mettono in contatto con culture e usanze diverse dalle nostre. E questo sia se viaggiamo per vedere un piccolo borgo meraviglioso, sia se optiamo per una grande città. Ogni volta che decidiamo di partire, però, ci facciamo una domanda: dovrò preoccuparmi per la mia sicurezza e i miei soldi una volta a destinazione? La risposta è no se scegliamo la destinazione giusta. E stiamo per scoprire le 5 città più sicure al Mondo per una vacanza. La primavera in arrivo è il momento migliore dell’anno per ammirarle in tutto il loro splendore.

Reykjavik è considerata la meta turistica più sicura del Pianeta

I Paesi del Nord Europa sono famosi nel Mondo per la qualità della vita e per le loro bellezze naturali. E da qualche tempo anche per la sicurezza. Secondo una recente classifica, la città più sicura in assoluto è Reykjavik, la capitale dell’Islanda. Visitarla in primavera è un’esperienza unica. Le temperature sono più miti, la luce solare aumenta e il contrasto tra le fioriture stagionali e gli splendidi paesaggi è uno spettacolo incredibile.

Berna e Bergen completano il podio delle città più sicure

Dietro la capitale dell’Islanda troviamo altre due città europee: Berna e Bergen. La capitale della Svizzera è a due passi dall’Italia e potrebbe regalarci enormi soddisfazioni in primavera. Non solo per l’esplosione della natura e delle fioriture e per il risveglio dei celebri orsi. Berna è una delle città medievali più ricche di monumenti e ospita una delle vie dello shopping più lunghe del Vecchio Continente.

Medaglia di bronzo per Bergen, vera e propria perla della Norvegia. Oltre a essere splendida da visitare e assolutamente sicura, Bergen è una delle città più ricche di opportunità lavorative. Un luogo in cui pensare di trasferirsi non è un’utopia.

Le 5 città più sicure al Mondo per una vacanza: ci sono anche Kyoto e Taipei

Nello studio recentemente pubblicato dagli esperti di Travel Daily Media troviamo 2 città asiatiche a completare la top 5. Il quarto posto se lo prende la splendida Kyoto, una delle località storiche del Giappone. Per descrivere le bellezze della metropoli nipponica non basterebbero le pagine di un libro. A fine marzo, però, c’è la fioritura dei ciliegi, uno degli spettacoli naturali più suggestivi al Mondo.

Per chi ama le metropoli moderne e sicure la meta di viaggio ideale è Taipei. Taipei è una delle città più evolute del Pianeta ed è famosa per l’offerta enogastronomica e per lo shopping. I prezzi non sono tra i più bassi in assoluto, ma se abbiamo qualcosa da parte potremmo toglierci enormi soddisfazioni.