Non basta lavare il corredino del neonato: solo così si tolgono quelle fastidiose macchie gialle

Che si tratti di un corredino per neonato invernale o estivo, spesso, se viene tramandato, può aver bisogno di essere sbiancato. Ecco come togliere le macchie gialle e come lavarlo alla perfezione.

Quando in famiglia sta per arrivare un neonato è d’obbligo sapere cosa fare per il corredino. Oltre ai vestitini e le tutine, quello che serve da portare in ospedale il giorno del parto, è necessaria della biancheria. Questo vuol dire scegliere asciugamani, copertine, lenzuola e trapunte.

Molte volte tutte queste cose arrivano da qualcuno che è già cresciuto, ma nel frattempo si sono formate delle fastidiose macchie gialle. Non basta lavare il corredino del neonato per averlo pulito, ma bisogna anche sapere tutti i trucchi per togliere il giallo.

Niente panico perché vedremo, qui di seguito, una serie di astuzie, anche tramandate dalle nonne, per avere un corredino bianco brillante o con colori vivi senza macchie. Basta solo un po’ di pazienza e qualche ingrediente in particolare.

Non basta lavare il corredino del neonato: ecco tutti i segreti per averlo perfetto

Quando una donna ha il primo bambino metterà via tutte le sue cose, in attesa di riutilizzarle per il secondo oppure da dare a qualcun altro che ne ha bisogno. Mettere tutto quello che forma il corredino in scatoloni e sacchetti va bene, ma il passare del tempo e l’umidità sono grandi nemici.

Infatti, creano delle macchie gialle insopportabili da vedere e difficili da togliere. Per farlo ci vengono in aiuto i consigli e i rimedi della nonna e non solo. Ecco come agire:

immergere la lana nel latte a temperatura ambiente per almeno un’ ora prima del consueto lavaggio;

per almeno un’ prima del consueto lavaggio; mettere in ammollo i capi in acqua calda e cenere : è ottima, se filtrata , per far tornare tutto di un bianco splendente;

: è ottima, se , per far tornare tutto di un bianco splendente; usare una pastella di sale e bicarbonato prima di effettuare un classico lavaggio in lavatrice;

prima di effettuare un classico lavaggio in lavatrice; i tessuti più delicati, come quelli ricamati, potranno restare in ammollo una notte intera immersi in acqua e sapone delicato; le macchie più ostinate avranno bisogno di essere sfregate, ma attenzione poi a tamponarle per asciugarle, non strizzarle, metterle all’aria aperta ma non al sole diretto.

Questi sono alcuni trucchetti da usare per togliere le macchie gialle da tutine bianche e tutto il resto. Naturalmente, è sempre necessario usare prodotti appositi per bambini, come l’ammorbidente delicato, in modo da non irritare la pelle.

Due consigli in più

Ci sono altre due soluzioni, poco usate, ma molto efficaci:

strofinare sulla macchia con un panno una miscela di acqua e a cqua ossigenata ;

con un panno una miscela di e a ; inumidire la macchia con del succo di limone, magari non direttamente ma attraverso un asciugamano, aggiungendo poi sale da cucina e lasciare riposare per un po’ prima di lavare normalmente.

Come si può vedere, gli aiuti ci sono, sono del tutto naturali e sono già presenti in casa. Un ottimo modo di pulire e igienizzare per un corredino perfetto.