7 preziose piante da coltivare in giardino per poter preparare ottimi cocktail fatti in casa

Molte persone amano stupire i loro ospiti. Un’ottima idea per farlo è preparare dei cocktail in casa, con ingredienti naturali e genuini, che arrivano direttamente dal proprio giardino.

Per farlo, però, occorre agire in anticipo e seminare le piante utili. Oltre ad un buon pranzo autunnale, oppure una ricca cena invernale, perché non dedicarsi ad un gustoso aperitivo? Ecco 7 preziose piante da coltivare in giardino per poter preparare aperitivi diversi che riusciranno a stupire tutti.

Avere a disposizione degli ingredienti del tutto naturali permette di vincere la gara del sapore e dell’aroma. Naturalmente, così come per coltivare dei fiori sul proprio terrazzo, bisogna prendersi cura delle piante in modo intelligente e secondo le loro caratteristiche.

7 preziose piante da coltivare in giardino per un ottimo aperitivo in compagnia

Creare cocktail a casa con le proprie mani fa parte di chi è appassionato del mestiere e dell’argomento. Ma anche chi è totalmente inesperto può provare a cimentarsi nella loro preparazione. Oltre a sapere il procedimento giusto, occuparsi di qualche piantina potrebbe essere un beneficio per il corpo e per la mente.

7 piante che non possono assolutamente mancare nel giardino per questo scopo sono:

menta: le sue foglie sono ottime ed essenziali per preparare il famoso Mojito; si possono comprare i semi e seminare, oppure riprodurla per talea;

fragole: si può fare un buonissimo Caipiroska alla fragola con fragole piantate e coltivate nell’orto, oppure in un vaso; sono preziose per qualsiasi tipo di cocktail, in realtà, anche analcolico;

limone: chi possiede un albero di limoni non può non dedicarsi alla preparazione del limoncello, o limoncino;

lampone: ottimo per preparare dell’ottima vodka aromatica; i lamponi vanno semplicemente schiacciati in modo da liberarne il succo, tenerli a riposo una settimana in un contenitore ermetico e poi aggiungerli alla vodka oppure a qualsiasi altro cocktail;

anice stellato: le zone migliori per coltivare questa pianta sono quelle molto calde e soleggiate, in modo da averlo a disposizione in salute per fare della preziosa sambuca;

pomodoro: probabilmente questo è già presente nell’orto, in quanto salutare e prezioso per insalate, ma si può preparare anche un buon Bloody Mary; basta aggiungere al succo di pomodoro, della vodka, tabasco, sedano e una fetta di limone;

violette: anche un fiore semplice e piccolo come la violetta può essere prezioso per un liquore; basta prendere 30 g di petali e 250 g di alcol al 90%, aggiungendo un po’ di acqua e zucchero.

Come ottenere il limoncello a partire dai frutti del nostro albero

Per fare due bottiglie di limoncello, o limoncino, occorrono questi ingredienti:

500 ml di acqua;

500 ml di alcol 95°;

400 g di zucchero;

6 limoni.

Prendere la buccia dei limoni, genuini e non trattati, lasciando da parte la parte bianca, troppo amara. Le bucce vanno messe in un contenitore ermetico, immerse nell’alcol e lasciate ben chiuse per una settimana, agitando il barattolo ogni giorno.

In una pentola mettere l’acqua e lo zucchero e aspettare che quest’ultimo si sciolga a fuoco lento per poi farlo raffreddare. Aggiungere il liquido del barattolo attraverso un colino. Imbottigliare e lasciare per due settimane in un luogo fresco.