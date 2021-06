Perchè in estate compaiono macchie scure sulla pelle e come eliminarle naturalmente

Col passare degli anni la nostra pelle non è più indifferente al sole. Eravamo abituati a esporci per ore ai raggi solari, anche nelle ore più calde del giorno, e a non avere conseguenze. Oggi, invece, dopo qualche ora vediamo comparire delle piccole macchie scure.

Sono le cosiddette lentigo solari, dovute ad un’eccessiva esposizione ai raggi solari e all’invecchiamento della pelle. In questo articolo spieghiamo perché in estate compaiono macchie scure sulla pelle e come eliminarle naturalmente. Per finire, vediamo come proteggerci dall’invecchiamento cutaneo e quali sono le cause più comuni delle macchie della pelle.

L’esposizione al sole estivo

È chiaro che la comparsa di macchie scure sulla pelle è strettamente connessa all’esposizione al sole estivo. I raggi UV che toccano la nostra pelle senza protezione stimolano la produzione di melanina (pigmentazione della pelle) da parte dei melanociti. Anche le lampade abbronzanti possono causarne la comparsa. Solitamente a pagarne sono le zone maggiormente esposte al sole: braccia, collo, mani, il viso e le spalle. Esistono persone più sensibili ai raggi Uv, anche in giovane età. Per tale ragione dovrebbero cercare di proteggersi nelle zone dove la pelle è più delicata.

Altre cause della comparsa di macchie sono il normale invecchiamento della pelle (lentigo senili). Ovviamente l’esposizione ai raggi Uv non fa che peggiorare la presenza di macchie, ma anche l’ispessimento della pelle. Nel caso di ferite, irritazioni, allergie, follicolite o eczema, è possibile che la pelle sotto stress manifesti delle macchie. L’ultima possibilità è che ci si esponga al sole durante cure con farmaci quali antibiotici, contraccettivi, psicofarmaci o dopo l’uso di profumi e creme.

Nella maggior parte dei casi la comparsa di macchie scure sulla pelle è temporanea. Quando ci si accorge di averle la prima volta bisogna immediatamente proteggere la pelle e non esporsi al sole forte. Solitamente le macchie tendono a scomparire in poco tempo.

Per casi più gravi è necessario per prima cosa andare da un dermatologo. Questo saprà indicare le cause precise ma anche i rimedi migliori. Prima di utilizzare qualsiasi rimedio naturale è bene confrontarsi col medico. Tra i rimedi naturali più efficaci per far scomparire le macchie della pelle c’è la liquirizia. Sfruttando le sue proprietà schiarenti, le macchie risulteranno sempre meno evidenti. Basta utilizzare l’estratto in combinazione allo yogurt bianco o a una crema basica. Non bisogna mai applicarlo direttamente sulla macchia.

Anche l’amido di mais è utile per schiarire le macchie tramite impacchi. È sufficiente solo un cucchiaino, qualche goccia di succo di limone e acqua tiepida per rendere tutto cremoso. L’impacco dovrà essere lasciato agire per 10 minuti minimo e risciacquato.