Continui alti e bassi e indecisione ma alla fine i supporti importanti continuano a rimanere inviolati da settimane mentre si segnano nuovi massimi. Dopo il forte sell off di ieri, oggi sui mercati azionari si torna a salire ed è questa la probabilità sulla quale scommettiamo di più. Come più volte scritto da inizio anno, fino alla prima decade di agosto attendiamo una salita dei prezzi e nuovi massimi di volta in volta. Da agosto in poi, si potrebbe assistere ad una correzione anche fino al prossimo setup del 5 ottobre.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:05 della giornata di contrattazione del 29 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.672

Eurostoxx Future

4.094

Ftse Mib Future

25.230

S&P 500 Index

4.294,28.

La previsione annuale proietta rialzi fino ad agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 25 giugno.

La nostra previsione per la settimana in corso

Scenario atteso per la settimana del 28 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Ad oggi, questa previsione viene ancora confermata.

Sui mercati azionari si torna a salire ed è questa la probabilità sulla quale scommettiamo di più

Come regolarsi quindi per la giornata di domani e le successive? Quali sono i livelli che manterranno la tendenza in corso oppure faranno cambiarla?

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 30 giugno superiore a 15.656.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 30 giugno superiore a 4.114.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 30 giugno superiore a 25.465.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 giugno inferiore a 4.271.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Ci auguriamo che gli indici azionari analizzati da domani assumeranno fra di loro identica tendenza. La giornata di domani sarà importante perchè dovrà confermare ulteriormente il rialzo di oggi. Per questo motivo, anche per domani si consiglia di operare solo in ottica intraday e di rimanere a bordo campo in ottica multidays.

Come al solito si procederà per step.