Non tutti i possessori di gatti hanno la fortuna di poter dormire continuativamente tutta la notte, senza essere disturbati da graffi, miagolii o zampate. In effetti, molti si trovano a dover gestire un gatto con l’abitudine di svegliare i suoi amici umani molto preso la mattina, con fusa, bacini o, nei casi peggiori, con morsi e salti. Questo comportamento (come tutti i comportamenti felini) ha una spiegazione. Ce n’è una che spiega perché il gatto non copre i suoi bisogni e ce n’è una anche per questo. Non ci resta che identificarla e scoprire come poter evitare che si ripeta.

Di soprassalto alle 5 del mattino

La prima spiegazione a questo comportamento è che il gatto è un predatore per natura. Alcuni suoi comportamenti sono dati dal suo istinto. La caccia è per il nostro gatto una delle attività più importanti, da praticare a tutte le ore. Il mattino è per il gatto il momento perfetto per cacciare, in quanto è un animale crepuscolare, il che significa che è molto più attivo all’alba e al tramonto. In natura, quello è il momento migliore per cacciare le prede e questo è il primo motivo per cui il nostro gatto ci sveglia presto la mattina. Un’altra spiegazione a questo comportamento è la fame.

Dare da mangiare al gatto molto tempo prima di andare a dormire la sera, comporterà un appetito pressante più presto la mattina. L’ideale sarebbe dare da mangiare al nostro amichetto felino subito prima di andare a letto, oppure, ancora meglio, lasciargli sempre una ciotola piena di croccantini per la notte, così che lui possa gestire in autonomia i suoi momenti di fame. Ma come fare a evitare il ripetersi di questa cattiva abitudine?

Perché il gatto ci sveglia la mattina presto e come evitarlo

Il gatto ci sveglia presto perché sa che noi, tutte le volte, ci alziamo per assecondare i suoi bisogni. Perciò, per risolvere la situazione, dovremmo smettere di farlo. Questo perché il gatto ragiona in termini di ricompense o esperienze negative e inoltre è molto abitudinario. Per cui, se sa di poter ottenere cibo extra o sessioni di gioco notturne, le richiederà tutte le notti. Se il problema invece è la sveglia presto del gatto per gioco, la soluzione è senz’altro giocare di più con lui al nostro rientro a casa, soprattutto se durante il giorno sta tante ore da solo. Stesso dicasi per le coccole.

Se il gatto ci sveglia con fusa e richieste di attenzioni, è verosimilmente perché passiamo troppo poco tempo con lui durante il giorno. Per abituarlo a dormire più ore durante la notte, assicuriamoci di coccolarlo e giocare con lui a sufficienza prima di concludere la nostra lunga giornata. Infine, ottima l’idea di lasciare dei giochi interattivi in giro per la casa, così che il gatto possa sfogare i suoi bisogni notturni anche in autonomia. Bastano anche semplicemente scatole e buste. Ora che sappiamo perché il gatto ci sveglia la mattina presto, non ci resta che tentarle tutte per sradicare questa abitudine e agire sulla causa di stress del nostro amico felino.

