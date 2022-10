Oroscopo di ottobre super per Pesci, Toro e altri 2 fortunati segni zodiacali

Previsioni zodiacali per il mese di ottobre. Il decimo mese dell’anno è iniziato ormai da una decina di giorni. Chi più e chi meno, tutti siamo un po’ curiosi di conoscere come sarà il nostro futuro. Anche se non ci si fida alla cieca delle previsioni astrologiche, la lettura dell’oroscopo può comunque essere utile per interpretare alcuni accadimenti e per non farsi trovare impreparati di fronte ad alcune situazioni che, altrimenti, sarebbero state inaspettate. A volte, leggere un oroscopo propizio può anche semplicemente mettere di buon umore e farci affrontare con il sorriso qualche eventuale avversità. Ad ogni modo, il mese corrente riserva grandi sorprese a vari segni, così com’è stato per alcuni segni lo scorso settembre.

Il quadro astrologico del mese di ottobre

Con ottobre inizia la stagione della Bilancia, uno dei segni più socievoli. La scorsa domenica c’è stata la Luna Piena, evento potente che ci dà una mano a risolvere i problemi di tipo relazionale. Amore a gonfie vele verso fine mese perché il 22 ottobre Venere incontra il Sole. Il giorno seguente, il Sole entrerà nel segno dello Scorpione, iniziando così la stagione delle eclissi, eventi che portano sempre grandi cambiamenti. Infatti, l’eclissi di Luna nuova del 27 ottobre porterà novità e tanta energia allo Scorpione. Premesso ciò, andiamo ora a vedere come ciò influirà benevolmente su alcuni segni in particolare.

Le stelle prevedono un oroscopo di ottobre super per Pesci e altri segni

Ottime notizie per il segno del Toro che, fino al 22 del mese sarà supportato da Venere. Dal canto suo, invece, Saturno procede in moto diretto nel settore lavorativo. I nati sotto il segno del Toro saranno quindi molto impegnati sul fronte professionale e porteranno avanti importanti progetti. Tra l’altro, l’eclissi lunare di fine mese favorirà le relazioni, sia in campo amoroso che nell’ambito delle collaborazioni lavorative.

Amore per i Pesci

Per il segno dei Pesci ottobre si rivela particolarmente fortunato soprattutto in ambito sentimentale. Per i single, sono in vista interessanti nuove conoscenze. Non sarà per loro difficile trovare addirittura l’anima gemella.

Tanta fortuna per la Bilancia

Dopo aver parlato di un oroscopo di ottobre super per Pesci e Toro, andiamo alla scoperta degli altri segni fortunati. Come accennato all’inizio, ottobre segna l’inizio della stagione della Bilancia. In particolare, Sole e Venere in questo segno gli consentiranno di attirare a sé la fortuna in più ambiti. Importanti progetti di lavoro andrebbero conclusi, o quantomeno presentati, entro il giorno 22. Dal 23 ottobre in poi, la fortuna bacerà le finanze. Ingenti entrate in arrivo.

Soldi in arrivo per il segno della Vergine

Finanze in attivo anche per i nati sotto il segno della Vergine. Protetti da Mercurio, questi avranno maggiori opportunità di guadagno. Inoltre, Giove conferma incontri importanti. Potrebbe trattarsi di una relazione amorosa oppure di un contratto d’affari.

Lettura consigliata

Attenzione a innamorarsi di questi 4 segni perché possono frantumarci il cuore