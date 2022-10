Banca Generali è sicuramente tra i titoli azionari da comprare di lungo termine a Piazza Affari. Siamo in presenza, infatti, di un titolo azionario che guadagna mediamente il 50% all’anno su un periodo di 10 anni. Per completezza in un precedente articolo abbiamo anche indicato le 5 azioni da comprare e tenere per i prossimi 20 anni.

A questo appeal per cassettisti recentemente si è aggiunto anche quello speculativo. Recentemente, infatti, il titolo è schizzato al rialzo a seguito di rumors secondo i quali la società sarebbe nel mirino di Piazzetta Cuccia. Dopo lo scatto al rialzo, l’interesse di Mediobanca fin dove potrà spingere Banca Generali?

Sulle riviste specializzate si sono susseguiti vari possibili scenari pensati dagli analisti. Riassumendo, al momento ci sono quattro possibili scenari per il futuro di Banca Generali ognuno con prezzo obiettivo diverso. Si parte da 31 euro a 40 euro.

I prossimi mesi, quindi, saranno abbastanza importanti per capire il futuro del titolo. Potrebbero esserci importanti opportunità di guadagno, ma anche grossi rischi di andare incontro a perdite se ci si dovesse trovare dalla parte sbagliata. Si raccomanda, quindi, di commisurare il rischio dell’operazione a quello del proprio profilo da investitore. Solo così non si rischia di commettere errori che potrebbero creare ingenti danni in conto capitale.

Riassumendo, il prezzo obiettivo medio ottenuto considerando le raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione del 20% circa.

L’interesse di Mediobanca fin dove potrà spingere Banca Generali? La view secondo l’analisi grafica

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 10 ottobre a quota 27,66 euro, in ribasso dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

Prima del rialzo di circa il 20% in un solo giorno la tendenza in corso era ribassista. Dopo è virata subito al rialzo, ma si è fermata sul II obiettivo di prezzo in area 29,45 euro. Questo livello, poi, ha frenato la salita e adesso le quotazioni si potrebbero dirigere verso il supporto in area 26,63 euro (I obiettivo di prezzo). La sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Una sua rottura, invece, potrebbe aprire nuovamente le porte del ribasso.