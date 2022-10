Benefici e controindicazioni della tisana al rosmarino e come prepararla

Con l’arrivare del freddo aumenta sempre di più la voglia di bere qualcosa di caldo. Soprattutto prima di andare a dormire, sono diversi gli alimenti che potrebbero conciliare il sonno. Tra questi anche numerose tisane ci potrebbero aiutare. Ma non solo per quanto riguarda il sonno. Ci sarebbero infatti diversi altri benefici che si possono trarre da queste bevande. Ad esempio, oggi andremo a vedere quali sono tutte le proprietà della tisana al rosmarino.

Proprietà nutrizionali del rosmarino

Prima di parlare dell’infuso, soffermiamoci un attimo sui valori nutrizionali di questa pianta. Stiamo parlando di una pianta che in cucina si utilizza molto. Infatti, il fatto di essere aromatica fa in modo di trovare molte applicazioni in diverse pietanze. 100 g di rosmarino apportano 130 kcal e:

67 g di acqua;

3 g di proteine;

5 g di lipidi;

14 g di fibre;

20 g di carboidrati.

È anche ricco di molte vitamine e sali minerali.

Perché dovremmo bere e quali sono benefici e controindicazioni della tisana al rosmarino

Una volta che abbiamo conosciuto i valori nutrizionali di questo alimento, possiamo passare a quali potrebbero essere i suoi benefici se consumato sotto forma di infuso. Il rosmarino è una pianta che viene definita ricostituente. Infatti andrebbe a risvegliare sia il corpo che la mente. Proprio per questo si consiglia di bere la tisana al rosmarino quando si è in un particolare periodo di stress. Aiuterebbe anche a migliorare la memoria, ottima quindi per gli studenti in sessione universitaria. Molto utile anche in caso di debolezza, darebbe una ricarica in più.

Per cosa farebbe bene la tisana

Tra le tante cose andrebbe a contrastare:

digestione lenta;

asma;

tosse;

insonnia;

sbalzi d’umore;

mal di gola;

mal di testa;

diarrea;

gonfiore.

È proprio vero che molti bevono le tisane per sgonfiare la pancia. La pancia gonfia è un disturbo molto comune e tanti trovano miglioramenti bevendo determinate tisane. Questa potrebbe fare al caso nostro. Bisogna anche considerare che il rosmarino ha diverse proprietà. Tra queste ci sarebbe quella di essere un potente antisettico, analgesico, astringente. Inoltre, avrebbe anche tante proprietà come antinfiammatorio e digestivo. Chi accusa un certo senso di pesantezza a livello dello stomaco, potrebbe consumare questa tisana dopo mangiato.

Come preparare la tisana al rosmarino

Come per tutte le tisane, anche questa è molto facile da preparare. Versiamo dell’acqua bollente in una tazza e mettiamo alcune foglie di rosmarino. Le lasciamo in infusione per circa 10 minuti. Dopodiché la filtriamo e la lasciamo raffreddare.

Controindicazioni

Non bisogna ovviamente esagerare nelle assunzioni. Infatti ci potrebbero essere alcune controindicazioni. Nello specifico, potrebbe portare ad una riduzione dell’assorbimento del ferro. Soprattutto in gravidanza bisogna porre una maggiore attenzione. Va invece bene per chi ha il diabete, in quanto aiuterebbe a tenere sotto controllo i valori di glicemia. Dunque, abbiamo analizzato benefici e controindicazioni della tisana al rosmarino, un’ottima pianta aromatica.