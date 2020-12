Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non è raro che il gatto assuma dei comportamenti che agli occhi dei padroni risultano particolari. Il mondo animale è tutto da scoprire. E bisogna imparare a decifrare i messaggi che gli amici a quattro zampe inviano per poter soddisfare le loro esigenze. Dunque, per esempio, perché il gatto miagola davanti alle porte? La risposta è davvero sorprendente e riguarda proprio il carattere indipendente di questo animale.

Il gatto si mette davanti alle porte e inizia a miagolare, ecco il motivo

Il gatto comunica con il proprio padrone attraverso il miagolio. È il suo modo di esprimersi, e va capito e compreso per poter soddisfare la richiesta del micio. Nel caso che vogliamo trattare oggi, verrà evidenziato un aspetto in particolare di questo miagolio insistente. Ed è quello che avviene davanti alle porte dell’appartamento. Per il gatto, infatti, porte e finestre sono un ostacolo che gli impedisce di sentirsi totalmente libero. L’animale, infatti, per indole è portato a essere libero e, nonostante stia benissimo in casa, sente la necessità di esplorare ciò che è al di fuori delle quattro mura. Si tratterebbe di brevi giri di ispezione, per vedere ciò che lo circonda, e poi tornerebbe tranquillamente a casa, dalla sua famiglia. Perciò, il motivo per cui piange è perché sta chiedendo che qualcuno apra quella porta e lo lasci girovagare per un po’.

Il motivo del miagolio dunque è svelato

Perciò, ecco perché il gatto miagola davanti alle porte. La risposta è davvero sorprendente, perché è incredibile pensare che il micio stia solo chiedendo un po’ di libertà!

Se si dovesse decidere di lasciarlo libero, magari se si possiede un giardino, bisogna comunque essere accorti. I gatti passano attraverso diverse fessure, anche molto strette. Se mai dovesse smarrirsi, in questo articolo noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato un metodo efficace per farlo tornare a casa. Le informazioni potranno essere consultate qui.