Il cellulare è diventato praticamente un prolungamento della mano nell’era contemporanea. Infatti, non c’è nessuno che non abbia un telefono portatile con sé ogni volta che esce di casa. E anche tra le mura domestiche, lo smartphone è sempre presente. Che sia per chiamare, per impostare una sveglia, per lavoro o per messaggiare, il cellulare è sempre lì, accanto al proprietario. Questo è sicuramente vero. Ma dato che lo si usa così spesso, è normale che a volte presenti dei problemi e che possa sovraccaricarsi. In questi casi, bisogna sapere come comportarsi per recuperarlo immediatamente.

Il cellulare si blocca in continuazione, cosa si deve fare?

Usando lo smartphone con una tale frequenza, non è raro che questo si blocchi. Infatti, può capitare che non risponda più ai comandi che riceve. O, se lo fa, è molto lento e non li recepisce tutti nella loro totalità. Inoltre, può anche capitare che, dopo avergli dato un comando, il cellulare rimanga bloccato, con lo schermo accesso ma tutte le altre funzionalità bloccate. E in questo caso, c’è una cosa davvero banale da fare, che però non tutti conoscono. Perciò, se il cellulare si blocca in continuazione, ecco il semplicissimo segreto da mettere in atto.

Come eseguire il riavvio dello smartphone

Riavviare il cellulare quando si blocca è davvero semplicissimo. Su quasi tutti gli smartphone, infatti, sono presenti dei piccoli tasti sul lato destro. Quello in fondo, solitamente, è il tasto di accensione o spegnimento. Premendolo per qualche secondo, compariranno sullo schermo alcune opzioni. Tra queste, proprio quella che serve utilizzare in questo caso, ossia il “Riavvia”. Basterà selezionare questa opzione, e aspettare che il telefono si spenga e si riaccenda da sé. E dovrebbe tornare a funzionare come nuovo. Perciò, se il cellulare si blocca in continuazione, ecco il semplicissimo segreto da mettere in atto!

