Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’indecisione ci logora quando non abbiamo le idee chiare su qualcosa. Figuriamoci se non conosciamo questa sensazione sotto Natale. Magari mancano pochi giorni al 25 dicembre e ancora non abbiamo un regalo in mano per amici e parenti.

C’è da dire che l’abbondanza di merci e idee regalo a disposizione è davvero ragguardevole. Ma questo aspetto può essere un’arma a doppio taglio. Da un lato, abbiamo la possibilità di scegliere tra un’infinità di cose. Dall’altro lato questo può farci perdere molto tempo nelle nostre scelte. Così arriviamo al 24 dicembre e accorriamo in fretta a cercare un regalo quasi per caso.

E allora quale scegliere? Ecco il regalo originale che sorprenderà gli amici a Natale.

Sorpresa e innovazione

Presentarsi con il solito kit da barba o con un tradizionale cesto natalizio non è un’idea sbagliata, intendiamoci. Ma chi di noi non ha ricevuto o fatto un dono di questo genere? Quando li riceviamo rimaniamo contenti, eppure un senso di insoddisfazione latente lo proviamo.

Per evitare questo inconveniente, l’idea è quella di puntare sempre sull’originalità e sull’innovazione. In questo modo i nostri amici non potranno rimanere delusi. Non è necessario spendere un patrimonio per acquistare il regalo che adesso introdurremo. Si tratta di un pensierino che permette di coniugare modernità e raffinatezza.

Stappare il vino sarà più facile

Sì, con il cavatappi elettrico: ecco il regalo originale che sorprenderà gli amici a Natale. Questo strumento è davvero pratico e facile da usare. E soprattutto è alla portata di tutti.

Alcuni di noi, infatti, hanno poca dimestichezza con l’apertura delle bottiglie di vino. Talvolta ci sporchiamo per servire una bottiglia a tavola. Tutto questo sarà un vecchio ricordo con questo dispositivo.

Esso consente di estrarre i tappi di sughero, manovrando due semplici pulsanti. Sarà sufficiente inserire l’accessorio sul collo della bottiglia e premere il pulsante per tirare il tappo. In appena due secondi la bottiglia sarà aperta. Premendo l’altro bottone possiamo, invece, rimuovere il tappo dal nostro cadeau natalizio.

Se questo accessorio per il vino è piaciuto, consigliamo di approfondire un’ulteriore idea regalo per conservare il vino al meglio con questa tecnologia.