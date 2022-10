Perché il forno brucia tutto e come capire se non funziona bene

Molto spesso capita che si accende il forno elettrico e, sbagliando la modalità di cottura, il cibo esce bruciacchiato in superficie ed ancora crudo al suo interno. È il caso, per esempio, dei dolci quando la cottura è ventilata. E questo perché i lievitati nel fornetto devono essere cotti sempre con la modalità statica.

Poi c’è anche il caso in corrispondenza del quale, indipendentemente dalla modalità di cottura, si brucia sempre tutto e magari non si capisce il perché. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto. Al fine di valutare, caso per caso, come risolvere il problema. Oppure magari non c’è più speranza e, di conseguenza, è necessario acquistare un nuovo forno. Specie se i costi per la riparazione sono alti.

Perché il forno brucia tutto e quando è meglio cambiarlo

Nel dettaglio, quando i cibi cotti in forno diventano come il carbone occorre, prima di tutto, controllare il corretto funzionamento del termostato. Cosa che si avverte semplicemente aprendo il forno.

Se si avverte infatti una eccessiva vampata di calore, allora è probabile che il termostato non sia più tarato. E di conseguenza non agisce staccando la resistenza che continuerà indisturbata a generare calore al massimo. Ecco perché il forno brucia tutto in questo caso.

Inoltre, impostata la temperatura massima di cottura, il termostato non funziona se, girando la manopola, non si avverte e non si sente il classico clic. Ed in tal caso, a forno spento, occorrerà sostituire il termostato. Operazione da far compiere, possibilmente, sempre da parte di un tecnico specie se non si ha manualità ed esperienza in questo tipo di riparazioni.

Termostato guasto: riparare o cambiare?

Nella fattispecie, il forno che scalda troppo, e che brucia i cibi, è quello con il termostato elettromeccanico. Con il costo relativo alla sostituzione che in genere può variare dai 50 ai 100 euro. Di conseguenza, se il fornetto elettrico è vecchio, allora forse si può valutare l’acquisto di un nuovo modello. Puntando, nello specifico, sui fornetti elettrici ad elevata efficienza energetica.

In commercio, infatti, ci sono fornetti elettrici ad alta efficienza energetica che sono compatti e che sono in grado di cuocere di tutto. Facili da pulire e da usare, si tratta di fornetti elettrici di una generazione che, pur essendo compatti, hanno una capacità anche fino a 50 litri. Nonché vari programmi di cottura statica e ventilata, il timer, lo spegnimento automatico e la doppia porta in vetro.

