Al giorno d’oggi l’uso del forno per la cottura dei cibi è davvero semplice e intuitivo. E questo specie quando il forno è di ultima generazione. Pur tuttavia, la facilità d’uso del forno non garantisce sempre per le pietanze una buona cottura. In quanto per cibi diversi, in genere, ci sono sempre delle cotture diverse.

Inoltre, la cottura di un cibo al forno può essere ottimale o meno anche in base al ripiano dove viene posizionata la teglia. E questo anche considerando la possibile scelta tra la cottura ventilata e quella, invece, in forno statico. Vediamo allora di approfondire, per questi due tipi di cottura, i vantaggi, gli svantaggi e le differenze per la cottura di dolci, pasta al forno, pizze ed arrosti.

Quando usare la cottura ventilata e quando è meglio il forno statico

Nel dettaglio, la cottura in forno ventilata garantisce un calore uniforme rispetto al forno statico che, invece, prevede la cottura per irraggiamento. Partendo dalla parte inferiore del forno, da quella superiore oppure da entrambe le parti.

Ed allora, quando usare la cottura ventilata? Di sicuro questa tipologia di cottura al forno è ideale quando il cibo ha bisogno non solo di una cottura uniforme, ma pure tale da garantire croccantezza all’esterno e morbidezza al suo interno. Con la ventilazione, infatti, la cottura in forno oltre ad essere più omogenea è anche più veloce. Il che garantisce ai cibi cotti la formazione della golosa crosticina.

Dalle cotture veloci e omogenee a quelle lente e delicate per i cibi lievitati

Essendo quindi veloce e omogenea, la cottura ventilata è ideale quando si punta a servire a tavola cibi che sono croccanti fuori e morbidi dentro. Per esempio, le patate. Ma anche quando, su più ripiani, si effettua la cottura di più cibi contemporaneamente.

Di contro, la cottura in forno statico è da preferire, invece, per tutti quei cibi la cui cottura è collegata alla lievitazione. E quindi le pizze, ma anche i dolci. In questo modo, con la cottura in forno statico, grazie ad una cottura che è più lenta, rispetto alla funzione con il ventilato, le pizze e i dolci al loro interno saranno sempre ben asciutti.

Detto questo, la pizza si può anche cuocere in un forno che è solo ventilato. Ma avendo l’accortezza di posizionarla a metà forno, e di tenere in considerazione il fatto che, rispetto al forno statico, i tempi di cottura saranno più brevi.

