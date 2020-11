Tra i molti disagi che la stagione fredda può provocare, ci sono anche disturbi alle orecchie. Le orecchie sono tra le parti più sensibili del nostro corpo, e sono costantemente esposte agli agenti esterni. È quindi importantissimo proteggerle sempre, ma soprattutto durante la stagione fredda (così come la pelle, ecco il modo migliore per proteggerla).

Il modo più semplice per tenere al riparo le nostre orecchie dal freddo intenso è quello di utilizzare un paraorecchie, un accessorio che sta diventando sempre più comune.

Vediamo quindi perché si dovrebbe sempre utilizzare un paraorecchie d’inverno, e quali sono i rischi di esporre le nostre orecchie al freddo

Proteggiamo le orecchie da freddo e umidità

Utilizzare un paraorecchie è importante non soltanto per mettere al riparo il padiglione auricolare dai morsi del gelo. Serve anche per proteggere l’orecchio interno da possibili disturbi causati dal freddo e dall’umidità.

Infatti, l’orecchio interno potrebbe facilmente infiammarsi e sviluppare otiti o altri disturbi. Questo è un rischio sopratutto se ci troviamo in un ambiente umido o se abbiamo le orecchie bagnate. È quindi fondamentale utilizzare un paraorecchie se abbiamo intenzione di uscire di casa subito dopo aver fatto la doccia. Ricordiamo anche che le orecchie sono direttamente collegate alla gola. Se soffriamo di mal di gola, raffreddore, o abbiamo la gola irritata, questo è un motivo in più per proteggere le nostre orecchie, che si trovano più a rischio di sviluppare disturbi. Ecco perché si dovrebbe sempre utilizzare un paraorecchie d’inverno: è il modo migliore per evitare disturbi anche molto dolorosi.

Dovremo però acquistare un paraorecchie adatto a noi. Ecco come sceglierlo.

Scegliamo materiali caldi e traspiranti

Scegliamo un paraorecchie non troppo stretto. Se il paraorecchie preme troppo sulle nostre orecchie, infatti, potremmo avvertire dolore non soltanto al padiglione auricolare, ma anche nell’orecchio interno. È importante che il nostro paraorecchie sia di materiale traspirante, in modo da non intrappolare l’umidità all’interno. Scartiamo quindi i paraorecchie rivestiti in plastica.

I paraorecchie in pelliccia sintetica sono ideali, perché lasciano passare l’aria e mantengono il calore senza fare effetto cappa. Possiamo anche utilizzare un paraorecchie come vero e proprio accessorio invernale, da abbinare in maniera creativa con il nostro outfit.