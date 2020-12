Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi condivide la casa con un compagno felino, avrà sicuramente notato che i gatti possiedono un linguaggio tutto loro per comunicare i propri sentimenti, desideri ed emozioni. Il metodo di comunicazione che utilizzano di solito i felini per comunicare con noi sono le fusa, che il gatto emette quando si sente contento e rilassato. Ma forse non tutti sanno che anche la coda del gatto può indicare il suo stato d’animo. Se il gatto ci viene incontro con la coda alzata, vuol dire che è contento di vederci, e vuole delle coccole.

Ma che cosa vuole comunicarci se scodinzola? Se siamo abituati ad avere a che fare con i cani, potremmo pensare che lo scodinzolio indichi entusiasmo o felicità, ma in realtà nei gatti questi movimenti della coda hanno un significato ben diverso. Ecco perché se il gatto scodinzola è un brutto segno.

Ogni movimento della coda ha un significato

I movimenti della coda si possono notare in particolare quando il gatto è seduto o sdraiato.

Se il gatto tiene la coda ferma, o lievemente ondeggiante sui lati, significa che è tranquillo. Non particolarmente interessato a quello che gli succede intorno. Se la punta della coda si muove e si stringe in un anello, vuol dire che il gatto è all’erta e prova interesse per qualcosa che sta succedendo intorno a lui. Ma cosa significa se il gatto scodinzola? Ecco perché se il gatto scodinzola è un brutto segno.

Se il gatto scodinzola si sente infastidito e arrabbiato

Al contrario dei cani, i gatti scodinzolano quando sono infastiditi, arrabbiati, o aggressivi. Se notiamo che il nostro gatto muove rapidamente la coda da una parte all’altra, potrebbe essere il suo modo per avvertirci che gli stiamo dando fastidio. E che se non la smettiamo passerà alle maniere forti. Se ci troviamo davanti un gatto che scodinzola vistosamente, la cosa migliore da fare è allontanarci senza minacciarlo e cercando di essere più inoffensivi possibile. In questo modo ci eviteremo sicuramente qualche graffio e uno spiacevole scontro con un gatto arrabbiato.

Ovviamente la coda non serve solo per comunicare, ma anche per permettere al gatto di fare le sue incredibile acrobazie. Non sempre però le sue imprese riescono, a volte i gatti rimangono bloccati sugli alberi e non sanno più scendere, ecco perché questo accade.