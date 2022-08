I nostri amici animali trovano un modo tutto loro di comunicare con noi. Dal momento che apparteniamo a specie diverse però, non sempre ci è chiaro il perché del loro comportamento.

Non sappiamo come interpretare certi movimenti e altre volte gli diamo un significato errato. Infatti, anche lo stesso gesto potrebbe voler comunicare due stati d’animo o messaggi differenti se non opposti.

Se vogliamo avere un rapporto più stretto col nostro fido, ad esempio, potrebbe interessarci sapere perché si mette a pancia in su. Oltretutto, i cani non usano questa posizione solo per comunicare la loro voglia di coccole, come spesso pensiamo.

Perché il cane si mette a pancia in su se non vuole le coccole

Quando il cane si avvicina a noi o viceversa, può capitare che dopo pochi secondi si sdrai sulla schiena, con le zampe in aria. Questa buffa posizione ci fa tanta tenerezza e non ci facciamo pregare troppo prima di iniziare un’intensa sessione di grattini sulla pancia.

Per quale motivo però i cani si capovolgono per farsi fare le coccole? In realtà, facendo così espongono la pancia, la loro parte più delicata. In una lotta fra cani infatti, quella sarebbe la zona più importante da difendere, perché da direttamente accesso agli organi.

Di conseguenza, spesso il cane mostra la pancia per comunicare la sua sottomissione. Infatti, è un segnale quasi di resa e per mostrare di non essere una minaccia, appellandosi alla magnanimità dell’altro.

Questo stesso comportamento però i cani lo applicano anche con noi. Infatti, se vediamo che il cane si sdraia sulla schiena anche se non siamo vicini a lui o se lo stiamo sgridando, probabilmente ha fatto qualche marachella. Quindi, sarebbe meglio andare a cercare il motivo che può aver innescato questo senso di colpa. Avrà di nuovo giocato con la carta igienica in bagno?

Le coccole alla pancia

La posizione a pancia in su non esprime solo la sottomissione del cane, ma anche la fiducia che hanno in noi. Infatti, mostrandoci la loro parte più sensibile, sanno che non gli faremo del male.

Possiamo quindi continuare a coccolare il nostro fido con rinnovata energia.

Ecco quindi spiegato perché il cane si mette in questa posizione. Ora saremo in grado di capirci meglio con il nostro Fido, anche senza utilizzare le nuove tecniche che gli consentono di “parlare”.

Lettura consigliata

Se vogliamo un cane poco impegnativo in casa, ecco quale razza scegliere