Una tecnica strabiliante per insegnare al proprio cane a parlare

Chi fra noi non ha mai desiderato di poter parlare col proprio cane? E che il proprio cane possa comunicare con noi? Forse esiste un modo per poterlo fare. Esiste infatti una tecnica strabiliante creata proprio per insegnare al proprio cane a parlare. Vediamola insieme.

Il primo cane

Il cane che ha portato questa tecnica alla popolarità è stato Stella. Stella è un meticcio, ma la particolarità non sta tanto nel cane quanto nella padrona. Si tratta infatti di una logopedista per bambini, Christina Hunger. Proprio lei, infatti, ha insegnato al proprio cane ben 29 parole con questo metodo strabiliante. Purtroppo, però, ciò non vuol dire che il cane può effettivamente cominciare a produrre un suono simile alla parola “cibo”. Ma Christina ha trovato una soluzione.

La tecnica

Christina ha costruito da sé diversi pulsanti. Se questi vengono premuti, emettono una voce registrata. Ogni pulsante infatti “dice” una particolare parola. Ad esempio “coccole” o “passeggiata”. Questa tecnica viene già utilizzata per i bambini con difficoltà a parlare, e Christina è riuscita a insegnarla al proprio cane quando era ancora molto piccolo. Ha infatti riscontrato che i cani riescono a esprimersi in modo simile ai bambini di due anni.

I risultati

Stella quindi riesce a comunicare alla padrona la propria volontà, tramite frasi semplici come “guarda” e “fuori”. Il cane infatti è riuscito a memorizzare la posizione dei vari pulsanti e che parola corrisponde a ogni pulsante. Christina è riuscita a insegnarglielo gradualmente, premiandola facendo quello che il cane chiedeva. Se per esempio Stella chiedeva di uscire, lei veniva effettivamente portata fuori. Addirittura Stella è in grado di rispondere alle domande o di riformulare la frase se non viene capita la prima volta. Incredibile no?

È proprio questa la tecnica strabiliante per insegnare al proprio cane a parlare. I pulsanti in questione sono ormai acquistabili online. Esistono però anche metodi meno complicati per riuscire a comunicare con il proprio cane. Li spieghiamo in questo articolo.