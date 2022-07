I nostri amici a quattro zampe sono sicuramente degli animali molto socievoli, che hanno bisogno di un contatto frequente con il proprio padrone e con i propri simili. Avremo, però, sicuramente notato che non tutti i cani si comportano allo stesso modo. Ciò dipende dal carattere individuale dell’animale e dalle esperienze che ha vissuto. In generale, però, gli esperti sono riusciti a individuare alcuni tratti distintivi di alcune specie anche nel comportamento.

In particolare, non tutte le razze cercano lo stesso rapporto con l’essere umano. Ce ne sono, infatti, alcune che hanno bisogno di un contatto costante e oltre che ben si adattano ai momenti di solitudine.

Per questo motivo, se conduciamo una vita frenetica, non dobbiamo necessariamente mettere da parte il desiderio di adottare un cane. Possiamo, infatti, trovare una razza che sia più indipendente e che non soffrirà della sindrome di abbandono quando siamo al lavoro. In più, in questo caso, sarebbe meglio scegliere anche un cane che non sia portato ad abbaiare spesso, dal momento che non siamo lì a controllarlo.

Prendendo in considerazione queste caratteristiche, c’è una particolare razza che le accomuna tutte.

Se vogliamo un cane poco impegnativo in casa, ecco quale razza scegliere

La razza in questione è quella dell’American Staffordshire Terrier. Si tratta di un cane di taglia media, muscoloso e coraggioso. Inoltre, generalmente gode di ottima salute, cosa che ci fa anche risparmiare tempo e soldi sulle visite dal veterinario.

Non è un cane che soffre particolarmente la solitudine, ma avrà comunque bisogno di tanto amore e di uscire appena ne abbiamo il tempo.

Aggiungiamo che il suo pelo è molto corto e non produrrà quindi una multa esagerata tanto da riempirci la casa di peli. Ciò ci aiuta anche a risparmiare tempo su lavaggi e tolettatura.

Infine, nonostante sia un cane molto protettivo, non è abituato ad abbaiare spesso. Generalmente, è molto vocale quando solo in casi di emergenza.

In conclusione, ecco quale razza scegliere se vogliamo un cane poco impegnativo in casa e adatto a una vita piena di impegni. Se invece cerchiamo un amico a quattro zampe adatto alle famiglie, ci sono altre razze che potrebbero essere molto indicate.

