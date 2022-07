I cani sono animali fantastici, riescono a tenerci compagnia in ogni situazione e risollevarci il morale. Prendersene cura è il minimo che possiamo fare per ricambiare il loro affetto incondizionato. Anche se a volte capita di dover fare i conti con qualche loro comportamento anomalo.

Molti avranno difficoltà nel capire perché il cane si morda sempre le zampe. O per quale ragione mangi l’erba o si lecchi i piedi. Ancor più interessante, però, sarebbe comprendere perché continui a far pipì per casa. In quest’ultima situazione, i motivi sarebbero diversi e non tutti frutto di un atteggiamento scorretto da parte dell’animale.

Per marcare il territorio

Il perché il cane fa pipì nella cuccia, sul divano o tra le coperte sarebbe innanzitutto da imputare a questioni territoriali. Ovvero, il nostro amico peloso vorrebbe segnalare la sua presenza ai simili, che fiuteranno il suo odore. Ciò avverrebbe più spesso quando introduciamo in casa un altro cane o se vi è nei paraggi una femmina in calore.

Perché il cane fa pipì nella cuccia, sul divano o sul letto e come pulire

Oltre a quella citata, tra le spiegazioni per cui il cane urina in posti in cui non dovrebbe ci sarebbe l’inesperienza. Un animale giovane, ancor di più se cucciolo, potrebbe non aver ancora imparato dove siano i propri “servizi”. La stessa situazione potrebbe verificarsi con un cane appena adottato.

Una ragione più fisiologica, poi, corrisponderebbe all’età. Un animale anziano potrebbe avere qualche problema a trattenere la pipì, tanto che se la lascerebbe scappare in luoghi non appropriati. In questi casi, potremmo prenotare una visita dal veterinario per capire se soffra di incontinenza.

Non sarebbe nemmeno da escludere un’alterazione improvvisa delle emozioni. Se Fido provasse paura o stress, potrebbe perdere il controllo sulla vescica. Per questa ragione è bene evitare di sgridarlo a voce alta quando sbaglia. Piuttosto, facciamogli capire l’errore con garbo e premiamolo nel caso si comporti bene la volta successiva.

Rimedi contro le macchie di urina

Non appena notiamo tracce di pipì sui tessuti in casa, dovremmo agire all’istante. Aspettando, l’odore potrebbe persistere e restare a lungo nell’aria. Asciughiamo subito la macchia con della carta assorbente, poi spruzziamo dell’acqua fresca e ripassiamo ancora col nostro foglio.

Per trattare il divano affidiamoci a una soluzione casalinga con mezzo bicchiere di acqua calda, mezzo di aceto e un quarto di sapone per piatti. Distribuiamola sul tessuto con un asciugamano, aspettiamo che agisca e togliamola con la spazzola.

In caso di pipì sul materasso, proviamo con l’acqua ossigenata. Imbeviamovi un panno e strofiniamolo sull’alone. Attendiamo un po’ prima di risciacquare con una spugna immersa in acqua calda e far asciugare.

