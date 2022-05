Un dolce cagnolino che entra in casa nostra è sempre una gioia per gli occhi. I bambini ci giocano allegramente, mentre adulti e anziani lo amano per la sua compagnia. Come ben sappiamo, però, un cucciolo va educato a dovere, per far sì che non incappi in comportamenti sbagliati una volta cresciuto.

Soddisfare la sua voglia di movimento è un buon inizio, a patto che si sappia cosa fare quando tira il guinzaglio. Ma anche il rischio che faccia cacca e pipì sul pavimento di casa è alto. Se vogliamo che la smetta, dovremo sapere come insegnare velocemente al cane a usare traversina o tappetino.

Cacca e pipì sotto controllo

Si può comprendere l’utilità della traversina solamente quando la si ha a portata di mano. A chi vive in appartamento o passa molto tempo fuori casa per lavoro, per esempio, potrebbe fare molto comodo. I modelli più efficienti assorbono i liquidi e sono in grado di neutralizzare ogni odore. Questo aspetto è particolarmente importante per non dover lavare le piastrelle o fare brutte figure con gli ospiti.

Inoltre, potremmo sfruttare la traversina anche per lo scopo opposto. Ovvero, abituare al cane a fare i bisogni fuori casa. Vediamo dunque i passi da seguire per non avere più problemi con il nostro piccolo amichetto a quattro zampe.

Come insegnare velocemente al cane a fare i bisogni su traversina e tappetino con questi trucchi degli esperti cinofili

Il primo consiglio è quello di posizionare qualche tappetino assorbente nei punti solitamente presi di mira dal nostro animale. Staremo più tranquilli e nel frattempo potremo insegnargli a urinare ed evacuare in strada.

Dopo questa operazione preliminare, dovremo studiare i suoi comportamenti per capire quando deve “andare in bagno”. Di solito ciò avviene dopo aver giocato intensamente, al risveglio dal sonnellino o a 20 minuti circa dal pasto precedente. In queste situazioni dovremo condurlo sulla traversina e fargli capire gentilmente che il bagno è proprio lì.

L’ultimo consiglio è quello di neutralizzare gli odori nei punti in cui il cane ha fatto i bisogni. Puliamo bene tutto, altrimenti userà l’olfatto per sfruttare nuovamente quella zona come water.

La regola più importante è comunque quella di non sgridare il nostro cane o infierire su di lui qualora sbagli. Non serve a nulla, anzi lo intimorirà. Manteniamo la calma e premiamolo con un biscottino ogni volta che fa la cosa giusta.

