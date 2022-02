La salute del nostro animale domestico è importante per prevenire problemi sia a lui che alla famiglia. Non importa la razza, a volte capita di osservare il cane e notare dei comportamenti apparentemente innocui ma reiterati. È il caso dei continui morsi alle zampe.

Se ci è capitato più di una volta di assistere a questa scena, dovremmo sapere che vi sarebbero diverse spiegazioni alla base. Il più delle volte si tratterebbe di motivi banali, ma in certi casi ci sarebbe qualcosa di più dietro. Non solo noia e prurito tra le cause, ma cerchiamo di approfondire a dovere l’argomento in questione.

Di solito non sarebbe un problema

Se il cane si morde le zampe, ciò non vuol dire che ci sia per forza un problema serio che lo affligge. Infatti, tra le prime spiegazioni potrebbe esserci la pulizia. Quello dell’animale potrebbe essere un semplice tentativo di sbarazzarsi di terra o ciottoli incastratisi tra gli arti.

Un’altra causa potrebbe riguardare il prurito. Mordendosi, il cane potrebbe tentare di procurarsi sollievo, come noi quando ci grattiamo. Oppure potremmo trovarci di fronte a un cane annoiato, che cercherebbe di tenersi occupato “a morsi”.

Di per sé questi ultimi due comportamenti non sarebbero gravi, a meno che non si ripetano costantemente nel tempo. In questo caso potrebbero sfociare in qualcosa di più allarmante che sarebbe bene prendere in considerazione per il bene del nostro animale.

Non solo noia e prurito tra le cause, ecco perché il cane si morde sempre le zampe e cosa fare per rimediare

Il prurito dell’animale non sarebbe sempre benigno. In certe condizioni potrebbe imputarsi a un’irritazione cutanea o un attacco di parassiti. Mordendosi, Fido cercherebbe di alleviare la sensazione di prurigine che lo tormenta.

Anche la semplice noia potrebbe ben presto evolversi e presentare problemi più gravi. Tra questi ci sarebbero ansia e stress, due condizioni psicologiche da non sottovalutare. Le cause scatenanti potrebbero riguardare una vita monotona e troppo sedentaria.

Un altro motivo che porta il cane a mordicchiarsi sarebbe la sensazione di dolore agli arti. Alla base potrebbero esserci problemi reumatici o addirittura neurologici. Una prova del dolore potrebbe essere la difficoltà a camminare o il guaito.

Ma cosa potremmo fare in queste situazioni? Innanzitutto, dovremmo accertarci del problema. Controlliamo le zampe e verifichiamo che non presentino lesioni o anomalie di alcun tipo. Nel caso cogliessimo il cane sul misfatto, evitiamo assolutamente di sgridarlo. Per sicurezza, potremmo decidere di portarlo dal veterinario o da un esperto di comportamento animale, per capire che tipo di problema vi sia alla base.

