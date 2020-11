Oggi, in quest’articolo, vedremo perché i panni non vanno asciugati sul termosifone. Nella stagione autunnale, ed ancor di più in inverno, tra le mura domestiche spesso scatta l’allarme umidità ed il conseguente rischio che possano proliferare le muffe. Così come, nello stesso tempo, è forte l’esigenza di avere i vestiti puliti e asciutti anche d’inverno. E ovviamente anche l’istinto di usare i termosifoni per asciugare i panni.

Si tratta di una soluzione che tuttavia è da sconsigliare. E ciò in quanto avrebbe come effetto l’aumento del tasso di umidità all’interno delle mura domestiche con tutti i rischi legati appunto all’insorgere di muffe. In particolare, a spiegare il perché i panni non vadano asciugati sul termosifone è stato il National Aspergillosis Centre di Manchester. Quest’ultimo ha fornito anche alcune importanti raccomandazioni.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco perché i panni non vanno asciugati sul termosifone

Gli esperti, dunque, sconsigliano questa pratica in quanto l’acqua evaporando, mentre i panni vengono asciugati, non solo determina un aumento a dismisura del tasso di umidità ma può causare danni alla salute anche gravi. E ciò soprattutto nei confronti di coloro che soffrono d’asma, o comunque di tosse e di difficoltà respiratorie.

Inoltre, asciugare i panni sul termosifone comporta una maggior rischio di infezioni polmonari come l’aspergillosi. Nel dettaglio, il pericolo è rappresentato dall’aspergillus fumigatus. Si tratta di una muffa parassita che è causa di problemi ai polmoni ed anche di allergie.

Per i vestiti sempre meglio l’asciugatrice rispetto ai termosifoni, ecco perché

La migliore soluzione, sebbene ci sia da spendere, è quella di acquistare un’asciugatrice. Solo così avremo la sicurezza di disporre di vestiti puliti e asciutti anche nelle stagioni autunnali ed invernali. E in più avremo anche la garanzia di non mettere in pericolo la nostra salute. Ciò che, invece, rischieremmo se si optasse per asciugare i panni sul termosifone.

E se proprio non è possibile farne a meno, allora, si dovrebbe, quantomeno, adibire all’asciugatura tramite termosifoni una specifica stanza, che non sia né il salotto, né la camera da letto. E, in ogni caso assicurare alla stanza scelta un buon ricambio d’aria per tutte le ragioni sopra indicate.