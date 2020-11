Quando si lavano le superfici si indossano i guanti. E quando si indossano i guanti all’interno si crea un’umidità pazzesca. Quindi ecco come evitare che si crei umidità nei guanti con un trucchetto veramente semplice e geniale.

I guanti si devono indossare perché i prodotti chimici che uno utilizza quando lava fanno molto male alle mani. Infatti se leggete bene le avvertenze c’è scritto proprio che il liquido non deve entrare a contatto con il corpo perché potrebbe danneggiare la cute. Ovviamente ogni prodotto ha il suo grado di pericolosità, ma a meno che non usiate l’aceto per pulire casa, usate sempre i guanti.

Come evitare che si crei umidità nei guanti

Quando si usano i guanti per le faccende domestiche, o anche semplicemente per lavare i piatti all’interno dei guanti si crea dell’umidità. Questa è fastidiosa perché non permette la rimozione del guanto una volta che si sono terminati i mestieri e soprattutto crea un ambiente fantastico per la prolificazione di batteri.

Il borotalco

Infatti il trucco sta proprio in questa polvere bianca. Se prima di iniziare i mestieri di casa, oppure di lavare i piatti si versa un po’ di borotalco sulle mani l’ambiente interno non sarà più umido. In questo modo togliere i guanti sarà molto più facile e non si assisterà più a scene quasi da circo e addio batteri. Infatti quando di lasciano poi appesi ad asciugare quella zona diventa un festa di batteri, che poi la prossima volta che si mettono i guanti, uno porterà con sé.

Quindi usare sempre i guanti per fare le pulizie e usare sempre il borotalco. Come ultima cosa da fare, dato che del prodotto potrebbe passare attraverso le superfici dopo aver finito i mestieri si consiglia di lavare sempre le mani e mettere della crema idratante per le mani secche.

