Con l’avvicinarsi della stagione invernale e con l’imperversare dei virus è buona regola dare una mano all’organismo. C’è chi lo fa mettendosi in fila ai banchi delle farmacie, chi invece ricorre prevalentemente a prodotti di origine naturale. Chi dunqe più dei prodotti dell’alveare può dare una marcia in più all’organismo? Vediamo quindi come scegliere tra pappa reale e propoli per un’azione ricostituente e antinfiammatoria.

La pappa reale

La pappa reale è, senza ombra di dubbio, il prodotto più pregiato dell’alveare. Noi tendiamo a farne uso principalmente per la sua azione tonica, sia a livello psichico che fisico. Ecco perchè, specie nelle stagioni di mezzo come la primavera e l’autunno, anche sugli scaffali dei supermercati fanno bella mostra di sé le confezioni di pappa reale. Un prodotto ricostituente dunque, di origine naturale, al quale si ricorre, in caso di deperimento e spossatezza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come scegliere tra pappa reale e propoli per un’azione ricostituente e antinfiammatoria

Relativamente alla sua composizione, riferendoci ad un’analisi condotta dal centro studi Humanitas, questi sono i rapporti in termini percentuali, tra i vari ingredienti:

a) acqua al 66%;

b) zuccheri;

c) proteine;

d) lipidi.

Quanto ad apporto vitaminico, queste sono le principali vitamine:

a) vitamine del gruppo B;

b) vitamine del gruppo A, B12, C, D.

Tra i sali minerali, spicca il potassio, seguito da calcio, rame, ferro, fosforo, zinco e magnesio. Tra i fattori antibatterici spicca l’acetilcolina.

Propoli

È questa una sostanza molto utile nella stagione più fredda. La sua composizione è a base di resine, balsami e cere. Si aggiungono anche polline, olii essenziali e sostanze organiche vegetali e minerali. Anche il polline è ricco di sali minerali tra cui ferro, calcio, rame e manganese. Oltre a vitamine del gruppo B. Il principale beneficio per l’organismo umano che discende dall’uso del propoli, è a livello antinfiammatorio. Oltre agli effetti antivirali, cicatrizzanti, antimicotici e immunostimolanti. Che significa questo?

Che in caso di gola infiammata, si può ricorrere al propoli, tanto in versione spray che in compresse o unguenti. I suoi benefici si estendono anche nella prevenzione di raffreddori e influenze. Viste le sue numerose proprietà, sarebbe sempre bene avere in giro per casa del propoli. E’ bene però sapere che la percentuale di propoli può variare sensibilmente, all’interno dei vari prodotti in commercio. Per cui, seguendo le dritte diramate, dal Gruppo Humanitas, sarebbe sempre bene prediligere prodotti con un contenuto di propoli superiore al 50%, senza coloranti e con una bassa percentuale di alcol. Ecco come scegliere tra pappa reale e propoli per un’azione ricostituente e antinfiammatoria.