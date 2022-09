Nella nostra alimentazione sono tanti i cibi che se combinati e consumati nel giusto modo, possono apportare alla nostra salute tanti benefici. Difatti sentiamo spesso parlare di alimenti funzionali, che avrebbero proprio questa capacità. In cucina utilizziamo tanto anche le piante. Oggi soffermeremo la nostra attenzione sul gelsomino. Con i fiori di gelsomino si possono fare tante cose che tra poco vedremo.

Come fare la tisana al gelsomino

Con l’arrivo del freddo si inizieranno a consumare più bevande calde. Proprio per questo è importante conoscere quale tisane consumare per apportare anche benefici alla nostra salute. Fare la tisana al gelsomino è molto semplice. È indicata per chi soffre d’insonnia. Basta versare due cucchiaini di fiori di gelsomino in una tazza di acqua e lasciare in infusione per circa 10 minuti. Si filtra e poi si beve.

I benefici dell’olio essenziale di gelsomino e consigli su come potarlo

Oltre a poter creare un’ottima tisana, si può dire che questa è una pianta dagli innumerevoli benefici. Difatti ci sarebbero proprio delle proprietà definite curative del gelsomino. Ad esempio, se messo su cicatrici come quelli dell’acne o altre, sembrerebbe capace di rimarginarle. È anche un ottimo antibatterico. In cosmetica sono molto usate le creme per il corpo a base di gelsomino. Queste andrebbero a rendere la pelle più tonica.

A cosa serve?

Possiamo dire che l’infuso ha proprietà antispasmodiche, andrebbero a regolare dunque il sistema nervoso. Inoltre avendo proprietà anche rilassati sarebbero adatte durante il periodo mestruale per attenuare la fase dolorosa. Infatti è una pianta molto indicata da consumare durante il ciclo. Come abbiamo già detto va a regolare anche il ciclo del sonno, conciliandolo qualora si soffrisse d’insonnia. Oltre a questo è consigliata anche per chi soffre di problemi respiratori, in quanto aiuterebbe a ridurre sintomi quali tosse e vari problemi respiratori. È usato come analgesico e viene anche utilizzato per la realizzazione di qualche farmaco a base naturale. Ecco quali sarebbero i benefici dell’olio essenziale di gelsomino.

Cosa piantare insieme al gelsomino e come potarlo?

Insieme al gelsomino si potrebbero piantare delle graziose mimose oppure le petunie. Al contrario di altre piante, potare il gelsomino comporta diradarlo tagliandolo dalla base. Dunque non basta accorciare i rami basali. I fiori di gelsomino si raccolgono a fine estate, possiamo dire che questo è il periodo perfetto. Bisogna fare attenzione alla differenza tra falso gelsomino e gelsomino. Il primo ha i fiori che girano sull’asse come una girandola. Il vero gelsomino, ha i fiori che crescono lungo gli stami.

Lettura consigliata