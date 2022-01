I fortunati che trascorreranno le feste fuori sede potranno visitare posti incantevoli. Per farlo, avranno bisogno di piedi e gambe in forma, per poter percorrere molti chilometri. Stessa cosa vale per chi ama lo sci. Non solo, la cura dei propri arti inferiori è comunque importante anche nella vita quotidiana. Soprattutto per chi svolge lavori di fatica o è chiamato a stare in piedi per molte ore. La sera, quindi, prima di andare a dormire, possiamo decidere di prenderci cura di loro.

Inutile sottolineare come il pediluvio sia il metodo più classico utilizzato. Solo che non è sempre comodissimo. Bisogna disporre di una bacinella in cui far stare entrambi i piedi o utilizzare il bidet, ma anche questo non sempre ospita nel migliore dei modi i nostri arti inferiori. Ecco allora che potremmo usare un metodo diverso, molto più comodo, che necessita solamente di due oggetti, comunissimi da trovare in qualsiasi bagno. Oltre che presenti spesso nelle nostre valigie o nei nostri trolley quando viaggiamo.

Perché fare un noioso pediluvio quando si possono avere piedi morbidi e delicati anche a 50 anni usando un prodotto che tutti abbiamo

Stiamo parlando della schiuma da barba e dell’asciugamano. Le proprietà emollienti della prima, grazie alla glicerina contenuta in essa, sono utilissime per ogni tipo di piede. Non sarà più necessario il classico pediluvio, utilizzando il metodo che andremo a proporre. La schiuma da barba ha inoltre notevoli proprietà idratanti e antibatteriche.

Il procedimento è molto semplice. Spalmare la crema sui piedi, se vogliamo anche utilizzando un guanto esfoliante. Spargerla delicatamente e dedicare alcuni minuti a queste operazione. Dopodiché prendiamo un asciugamano, abbastanza grande perché possa avvolgere tutto il piede. Lo bagniamo con dell’acqua molto calda, lo strizziamo e lo facciamo aderire perfettamente al nostro arto. Stesso procedimento lo eseguiamo per l’altro. Lasciamo agire per quindici minuti, sdraiandoci sul letto e rilassandoci. Al termine, andremo a risciacquare con acqua. I nostri piedi torneranno a nuova vita e saranno davvero morbidissimi. Pronti a ripartire il giorno successivo per nuovi giri e nuove avventure.

