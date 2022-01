Gli amanti della cucina per poter esprimere al meglio le loro capacità tra i fornelli hanno bisogno, oltre che di tempo, di una corretta illuminazione. Sì, perché cucinare in una cucina buia, piccola e magari senza finestre è un bel problema. Difatti, è già complicato cercare di risolvere il problema degli spazi per portare a termine le nostre golose preparazioni. Doverlo fare poi in un ambiente poco illuminato o non illuminato a sufficienza è davvero una sfida ardua. Dunque, in questi casi, dobbiamo necessariamente capire come massimizzare le potenzialità del nostro spazio.

3 rapide soluzioni per illuminare una cucina piccola, buia e senza finestre che ci faranno risparmiare soldi in bolletta

Illuminare una cucina piccola e buia in maniera consona può sembrarci una sfida quasi impossibile. Ovviamente, non dobbiamo lasciarci spaventare da ambienti piccoli poiché con una corretta strategia possiamo ottenere risultati eccezionali. La prima cosa da fare è quella di dipingere la cucina usando colorazioni chiare, senza però eccedere troppo con la quantità di bianco. Possiamo poi giocare con il piano da lavoro, magari puntare sull’acciaio inossidabile o sul vetro lucido per diffondere la poca luce presente nel nostro ambiente. L’ideale sarebbe creare un’illusione ottica tra le pareti, i mobili e il piano da lavoro. Possiamo poi servirci di alcune rapide soluzioni per migliorare l’aspetto delle luci, che magari riescano anche a farci risparmiare qualcosina sulle bollette.

Ottimizzare gli ambienti

La prima proposta consiste nell’ottimizzare al meglio gli spazi della nostra cucina. Magari possiamo rinunciare al lampadario a luce calda, optando per delle pratiche strisce a LED a luce fredda. Possiamo posizionare le strisce sotto i pensili a muro o lungo una parete in base alle nostre esigenze. Un’altra soluzione consiste nell’illuminare semplicemente la zona principale della nostra cucina. Dunque, potremmo optare, in questo caso, per delle lampade a sospensione da posizionare in vari angoli della nostra cucina.

Risparmiare senza rinunciare all’eleganza

Una terza soluzione, anch’essa di facile applicazione, consiste nell’ottimizzare al massimo le nostre esigenze. Magari possiamo illuminare la nostra piccola cucina collocando delle luci a LED all’interno di mobili e cassetti. Questa soluzione è elegante e funzionale poiché ci consente di mettere in risalto l’estetica dei nostri mobili e avere un gradevole gioco di luci. Inoltre, ci consente di dare il giusto calore alla nostra cucina. In questo caso magari potremmo istallare delle strisce a LED nei pensili a muro e all’interno dei cassetti.

Utilizzando le strisce a LED, possiamo buttare un occhio anche al risparmio dell’energia elettrica, magari optando per le luci con alimentazione a batteria. Praticità e tocco d’eleganza con queste 3 rapide soluzioni per illuminare una cucina piccola, buia e senza finestre che ci faranno risparmiare soldi in bolletta.

