Spesso si pensa erroneamente che solo le donne si dedicano alla creazione di creme e lozioni per prendersi cura della propria pelle. In realtà questo aspetto interessa anche gli uomini. Anche loro tengono tanto alla cura del corpo e anche loro di tanto in tanto si cimentano nella creazione di creme fai da te.

Più importante della crema però vi è la schiuma da barba, che permette di prendersi cura del viso e avere una rasatura perfetta. Spesso la schiuma da barba utilizzata è quella che si trova nei supermercati, questa può contenere sostanze nocive per l’ambiente e per la salute.

Con pochi accorgimenti è possibile creare in casa una schiuma da barba idratante e lenitiva seguendo questi semplici consigli.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la schiuma da barba idratante e lenitiva abbiamo bisogno di questi ingredienti:

100 gr di sapone di marsiglia;

4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

20 gocce di olio essenziale di menta;

20 gocce di olio essenziale di lavanda;

Acqua q.b.

Iniziamo grattugiando il sapone di Marsiglia e poniamo le scaglie in una ciotola, nel frattempo mettiamo anche l’olio extra vergine d’oliva e amalgamiamo. Utilizziamo un cucchiaio di legno e schiacciamo bene le scaglie di sapone, così da ottenere una pasta omogenea. Adesso uniamo l’acqua, che dev’essere a temperatura ambiente, aggiungiamolo un cucchiaio alla volta. Smettiamo di aggiungerne quando abbiamo ottenuto la cremosità che desideriamo. Versiamo poi gli olii essenziali, la menta ci serve per dare alla nostra schiuma da barba quel senso di freschezza e la lavanda per lenire.

A questo punto possiamo trasferire il nostro composto in un barattolo e conservare in un luogo asciutto e fresco. Le quantità indicate fanno riferimento a circa un mese di utilizzo per almeno tre o quattro volte a settimana. Se lo gradiamo possiamo anche utilizzare degli olii essenziali diversi rispetto a quelli indicati.

Abbiamo visto come è possibile creare in casa una schiuma da barba idratante e lenitiva seguendo questi semplici consigli.