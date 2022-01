Un nuovo anno è appena iniziato. Chi si lascia alle spalle un periodo difficile può finalmente guardare con speranza al futuro. Chi ha vissuto un Capodanno in stato di grazia, invece, può continuare con il vento in poppa. La nostra volontà ha sempre la meglio sul volere degli astri. Certo è, però, che le stelle dicono sempre la loro. L’oroscopo 2022 prevede grandi novità e ribaltamenti per molti segni zodiacali. Ciascuno può trovare tra gli astri la risposta che cerca. C’è chi vuole sapere come andranno gli affari, chi vuole assicurarsi una salute di ferro e chi chiede al cielo come andrà l’amore.

Secondo l’oroscopo, sarà un 2022 pieno d’amore per questi 3 segni zodiacali che saranno i più affascinanti e corteggiati dell’anno. Chi appartiene a questi segni sarà baciato dalla luce di Venere, brillando per tutto l’anno di una bellezza radiosa. Per tutti gli altri, l’amore potrà comunque arrivare, anche nei momenti più inaspettati.

Il primo segno zodiacale, che nel 2022 brillerà di una luce nuova e che attirerà tutti gli sguardi circostanti, è il Leone. Già per loro indole, i Leone tendono a volersi sentire al centro dell’attenzione. Quest’anno il loro desiderio potrà essere esaudito. Nel 2022 i Leone si scopriranno grandi seduttori: cammineranno a testa alta tra la folla e faranno strage di cuori.

Annata densa d’amore anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Curiosi e solari, i Gemelli sono soliti far innamorare le persone sin dal primo sguardo. Dietro la loro giovialità, inoltre, si nascondono spiriti profondi e molto empatici. Nel 2022 queste loro qualità verranno amplificate. Anche i Gemelli sedurranno e, se fortunati, si lasceranno sedurre.

Tanta generosità e una grandissima bontà d’animo contraddistinguono i nati sotto il segno del Sagittario. I perfidi, a volte, scambiano queste preziose qualità per ingenuità. Ma il 2022, finalmente, segnerà la rivincita dei buoni. Durante il nuovo anno, i Sagittario acquisiranno grande fiducia in loro stessi. Saranno radiosi, senza mai perdere la loro autenticità. Alla bontà dei loro cuori, si aggiungerà una grande forza seduttrice. All’entusiasmo genuino del loro animo, si aggiungerà una crescete passione. Ecco perché, nel 2022, i Sagittario faranno innamorare più di qualsiasi altro segno zodiacale e, al contempo, saranno pronti a innamorarsi.

