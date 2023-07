Perché esistono più razze di cani che di gatti: quali sono le razze che possono convivere in casa

Si dice siete come cane e gatto quando non si va d’accordo e si litiga sempre. Eppure molte razze riescono a convivere pacificamente. Ecco quali scegliere tra le tante canine per non avere problemi con il proprio gatto.

Esisterebbero nel Mondo più di 300 razze canine registrate presso la Word Canine Federation ma solo 42 tipi di mici riconosciuti dalla Cat Franciers’Association. Secondo gli esperti questo sarebbe causato dal fatto che i cani sono molto più utili dei gatti.

Gli studi genetici fatti sui cani hanno dimostrato la loro discendenza dai lupi cioè gli animali più sociali, che vivono in branco e che lavorano insieme. Esiste un cane alfa del gruppo riconosciuto come capo che dirige le varie attività. Lupi e cani possono tirare, cacciare, proteggere, fare la guardia oltre che la compagnia. I gatti sono creature solitarie, non vivono in gruppo, sono asociali, ritornano solo se sono sicuri di avere del cibo. Ai gatti non si possono insegnare delle mansioni, ai cani si possono dare compiti da svolgere, sono allevati per motivi diversi da quelli estetici come avviene invece per i gatti. Per questo le razze di cani sarebbero molto più numerose.

Razze medie

Se ci stiamo chiedendo perché esistono più razze di cani che di gatti probabilmente stiamo decidendo di scegliere chi ci farà compagnia. Non è detto che cane e gatto non possano andare d’accordo in casa. Non dobbiamo scegliere l’uno piuttosto che l’altro, anzi, avere in casa un cucciolo di cane che cresce insieme a un piccolo gattino è una delle cose più divertenti che possiamo fare se amiamo gli animali.

I cani di taglia grande che vanno d’accordo con i gatti sono il Pastore Tedesco per via della loro intelligenza e per la pazienza. Il Pastore Tedesco è uno dei cani da avere in casa se abbiamo bambini perché sono ottimi babysitter. Anche il Golden Retriever va d’accordo con i gatti perché è molto empatico. Inoltre questa razza è abituata a riportare e non a cacciare quindi non crea problemi in casa se ci sono altri animali. Il Collie è molto intelligente, partecipa ai giochi che allenano fisico e mente, cerca di partecipare alla vita della casa e di integrarsi senza creare problemi.

Perché esistono più razze di cani che di gatti, quali vivono bene insieme

Tra i cani di taglia piccola che vanno d’accordo con i gatti troviamo il Basset Hound schivo e indipendente ama dormire e poltrire nella sua cuccia. Il Bichon frisè che è molto giocoso e partecipa a scherzi e gare in casa. Il Bassotto che è poco più grande dei gatti e che non vede gli altri animali come prede da inseguire.

Tra i cani di grandi dimensioni che non creano problemi abbiamo il Bovaro del Bernese che è abituato a dominare le greggi e a vivere con altre razze di animali. Il Pastore Maremmano che è sensibile e abituato a svolgere i suoi compiti senza dare problemi. Il Terranova che è abituato a considerare i gatti come appartenenti al nucleo familiare di cui lui deve prendersi cura. Sono tante le razze di cani che possiamo avere in casa se abbiamo anche altri animali. Per quanto riguarda i gatti, invece, spesso è questione di fortuna.