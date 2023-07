Una notte in Croazia a soli 32 euro: è uno degli hotel più economici del Mondo 

Una notte in Croazia a soli 32 euro- Dalmazia- Croazia meridionale-foto da wikipedia-Autore MacMoreno

Avete intenzione di visitare la Croazia in queste vacanze estive? Forse non sapete che potete soggiornare una notte a soli 32 euro in uno degli hotel più economici del Mondo.

Una delle mete più ambite e desiderate per una vacanza estiva è la Croazia. È un bellissimo paese dell’Europa dell’Est che ha chilometri di costa che si affacciano sul Mar Adriatico. È attraversata dalle Alpi Dinariche e comprende più di mille isole.

Molti la scelgono perché ci sono luoghi caratteristici e non si spende molto. Pensate che potete trascorrere una notte in Croazia a soli 32 euro in una delle strutture che pare essere tra le più economiche al Mondo. Vale la pena di pensarci, non credete?

Ecco, qui di seguito, qualche informazione utile per non spendere molto e godersi l’estate ugualmente in luoghi e paesaggi bellissimi ed affascinanti.

I posti più economici

Per risparmiare in una vacanza il consiglio è sempre uno: evitare i posti più famosi e presi d’assalto dai turisti. Quindi, meglio evitare la capitale Zagabria, i capoluoghi e le isole maggiori.

Vacanze low cost si potrebbero fare nella zona settentrionale della Dalmazia, in località come Zaton, Petercane, Kozino, Privlaka. Anche a sud di Zara Pakostane e Biograd sono adatte per una vacanza al risparmio.

Una notte in Croazia a soli 32 euro: l’hotel ideale

Non stiamo parlando di una struttura di basso livello, anzi, si tratta di un hotel tipico a 5 stelle che presenta tutti i servizi e i comfort. Si tratta di Boutique Hostel Forum e si trova al centro della città di Zara.

Ha un aspetto molto caratteristico. Infatti, a prima vista non sembra un hotel, ma una grande villa. È stato costruito nel 1964 ed è accanto ad alcuni edifici governativi e a monumenti storici. Quindi, la zona è davvero molto suggestiva.

Dicevamo che ha tutti i servizi, come il WI FI gratuito, ad esempio, e quello che lo rende speciale è la tariffa. Ci sono camere che richiedono solamente 32 euro a notte in questa struttura. Una cifra davvero molto bassa se si pensa alle strutture che ci sono lì vicino che hanno prezzi molto più alti.

Potrebbe essere una bella idea da usare come punto di appoggio per poi costruire un itinerario di vacanza adeguato alle proprie esigenze e ai propri desideri. Esplorare fa parte del viaggio.