Curioso di sapere se il tuo cane è tra quelli più intelligenti? Ecco le 3 razze che si distinguono per logica e vitalità

Quali sono i cani più intelligenti? Quelli più adatti a farci compagnia, facili da addestrare e a vivere coi nostri bambini? Scopriamolo insieme.

Il cane si dice che sia il miglior amico dell’uomo, e questo non è solo un proverbio. C’è un motivo profondo alla base di questo modo di dire, che si fonda nel carattere e nel temperamento di questi bellissimi animali a 4 zampe.

Il cane, a differenza di altri animali domestici, sviluppa col proprio padrone un legame quasi viscerale. Diventa la sua ombra, e adatta il proprio comportamento in base alle abitudini del padrone. Il cane, infatti, è un animale sociale, che ha bisogno di un contatto stretto e continuo con chi lo accudisce, per tutte le cose positive che questo comporta. Non solo

compagnie, carezze, giochi all’infinito, ma anche e soprattutto buon cibo indispensabile per sopravvivere.

L’amore e il legame profondo che lega un cane al proprio padrone è qualcosa di profondo e viscerale. Lo possiamo intravedere anche dallo sguardo sincero e amorevole con cui l’animale guarda al suo amico umano.

Oltre a questo, il cane è un animale domestico dotato di grande intelligenza. Diversi studi, infatti, hanno preso in esame diverse razze di cani, mettendole a confronto in base a diversi criteri. Ecco la risposta.

Curioso di sapere se il tuo cane è tra quelli più intelligenti e astuti? Le razze di cui parleremo sono adatte anche al rapporto coi bambini

Il mondo del cane è un qualcosa di totalmente magico e intrigante. Non tutti sanno, ad esempio, qual è il vero motivo per cui un cane riesce a capire che stiamo rientrando a casa, ma non solo.

Chissà quante persone prendono in braccio il proprio cane, senza sapere che potrebbe essere un grosso errore e che potrebbe non fargli bene.

Tornando all’intelligenza di questi bellissimi animali a 4 zampe, però, capiamo subito quali sarebbero i più arguti in assoluto.

Se sei curioso di sapere se il tuo cane è nella rosa dei più svegli, potrai tirare un sospiro di sollievo se il tuo cane è un Pastore Belga Malinois. Uno studio finlandese, infatti, ha dimostrato come questo cane sia astuto, energico e sempre pronto all’azione. Ha energie illimitate, ed è anche un ottimo guardiano, perfetto per proteggere la nostra casa. Oltretutto è molto predisposto al rapporto coi bambini, ideale per il gioco e la socializzazione.

Un altro molto intelligente e bellissimo a dir poco

Arriviamo al border collie, un altro cane che sicuramente si distingue per la sua intelligenza. La vita con lui sarà piena d’amore e affetto, e anche i bambini ne apprezzeranno particolarmente la compagnia.

Il suo pelo morbido è colorato di bianco e nero, ma esistono anche le specie color cioccolato e, addirittura, rosso. Come gran parte dei cani, però, dovremo tenere a mente che anche il border collie sia molto bisognoso di affetto e attenzioni. Per farlo vivere al meglio, infatti, dovremo dedicargli molte attenzioni e cure costanti.

Concludiamo con il barboncino, dotato di un’intelligenza a dir poco evidente. Anche in quest’ultimo caso, parliamo di un cane adatto a vivere coi bambini, che si adatta bene ai ritmi familiari e che è molto facile da addestrare. Anche il barboncino sarà un ottimo compagno di viaggio, un fedele amico che sarà sempre al nostro fianco.