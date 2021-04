Il discorso “congelamento” è davvero molto ampio e complesso. Non possiamo infatti congelare qualsiasi alimento e soprattutto occorre seguire determinati criteri sia per congelare e soprattutto per scongelare.

Sappiamo che alcuni tipi di formaggio possono essere congelati. E il gorgonzola? Purtroppo, no. Vediamo insieme perché è sbagliato congelare questo formaggio che piace a tutti e che serve anche per realizzare tantissimi piatti gustosi.

Congelare il gorgonzola

Purtroppo, il gorgonzola non si può congelare. Trattandosi di un alimento vivo, è un formaggio in continua maturazione. Congelarlo vorrebbe quindi dire alterarne aromi e sapore.

La classica fetta va quindi conservata solo ed esclusivamente in frigorifero e consumata nel giro di pochi giorni.

Il gorgonzola del tipo piccante riesce a mantenersi inalterato qualche giorno di più rispetto a quello dolce.

Come fare se si ha una grande quantità di gorgonzola

Abbiamo visto il perché è sbagliato congelare questo formaggio che piace a tutti e che serve anche per realizzare tantissimi piatti gustosi. Ma come fare allora se ne abbiamo una porzione piuttosto abbondante? Può infatti capitare che qualcuno ce ne regali un quarto di forma, così come è molto conveniente acquistarne un bel pezzo se ci sono delle super offerte.

Se il gorgonzola di per sé non lo possiamo congelare, possiamo però congelare tutti i piatti che lo prevedono come ingrediente. E ce ne sono davvero tanti! Un grande classico intramontabile sono gli gnocchi al gorgonzola. Col gorgonzola possiamo inoltre preparare una semplicissima crema. Facendolo sciogliere in cottura con latte, burro o panna, ecco una saporitissima cremina con cui condire in maniera insolita pasta e risotti, ma anche per farcire lasagne, cannelloni e paste ripiene come i tortelli. Ricordiamo infine, il gustosissimo condimento per la classica pizza ai 4 formaggi.

L’abbinamento perfetto

Nel caso di un condimento, il nostro consiglio è di aggiungere alla salsa al gorgonzola qualche gheriglio di noce tritato. Dona quella nota croccante e l’abbinamento di gusti è davvero eccezionale.