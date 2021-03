La storia è sempre la stessa: quando si preparano le lasagne, immancabilmente, avanza qualche foglio di pasta. Troppo pochi per fare un’altra teglia, impensabile buttarli via! Cosa fare allora? Con un po’ di fantasia, e curiosando nel frigorifero per vedere se ci sono altri avanzi in giro, sono davvero tante le ricette semplici e veloci da preparare con gli avanzi di pasta delle lasagne. Vediamone insieme qualcuna.

Maltagliati o pasta da fare in brodo

Cambierà la forma, ma il sapore è sempre lo stesso. La pasta delle lasagne è fatta esattamente con gli stessi ingredienti di altri formati di pasta. Perché allora non ridurla in tocchetti per poi cuocerla in un’altra maniera? Se la sfoglia è morbida la si può tagliare con la rondella per realizzare dei grossolani maltagliati. Da mangiare asciutti conditi nella maniera preferita oppure in brodo per corroboranti zuppe e minestre di legumi.

I fogli di pasta secca per lasagne, invece, possono essere frantumati in pezzetti molto piccoli, e utilizzati per preparare la pastina in brodo, grande classico invernale per i bambini, ma anche da aggiungere al minestrone.

Per ridurre i fogli in pastina senza fare disastri in cucina, basta richiudere le sfoglie in un canovaccio e passarci sopra il mattarello, o più semplicemente dare dei colpetti con i pugni.

Spaghetti

Chi ha pazienza, può ricavare dai fogli di lasagna delle linguine, delle tagliatelle o delle pappardelle (dipende dalla larghezza). Basta sbollentare i fogli di pasta e, con un coltello ben affilato o una rondella per pizza, ricavare tante striscioline. A questo punto la cottura è già stata fatta, e gli spaghetti dovranno solo essere saltati in padella con il condimento prescelto.

Per chi amasse i sapori orientali, aggiungere gli spaghetti in una ciotola capiente contenente brodo, verdure, polpettine (di carne o pesce) ed eventualmente mezzo uovo sodo. Ed ecco un ramen ‘occidentalizzato’, ispirato al piatto unico tipico giapponese.

Girelle gustose

Un grande classico delle ricette semplici e veloci da preparare con gli avanzi di pasta delle lasagne sono le girelle.

I fogli di lasagna sbollentati possono infine essere ridotti in strisce di 2 o 3 cm, da farcire a piacere per girelle simpatiche e gustose. In base al ripieno scelto e alle quantità, possono essere servite come antipasto o primo piatto. Per la farcitura, via libera alla fantasia e agli avanzi che ci sono in frigorifero! Ricotta e spinaci, ragù di salsiccia, robiola e salmone, speck e brie, zucchine e scamorza, pomodoro e mozzarella…

Comunque sia, l’importante è che nulla vada mai sprecato!