Chi giovedì ha acquistato 10.000 euro di azioni Tod’s, venerdì si è ritrovato in portafoglio 11.400 euro. Ben 1.400 euro di guadagno in un giorno. Chi ha investito la stessa cifra in Esprinet, venerdì si è ritrovato 1.100 euro in più sul conto, vendendo prima della chiusura della Borsa. Si potrebbe replicare questo piccolo miracolo anche oggi? È quello che il lettore può scoprire leggendo l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa. A Piazza Affari questi 2 titoli sono da mettere nel mirino perché sono in rampa di lancio.

Attenzione massima ai segnali che arrivano dalla Borsa di Milano

La settimana dopo Pasqua è stata piuttosto deludente per Piazza Affari. L’avvio è stato promettente. Nella prima seduta l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha sfiorato la soglia dei 25.000 punti. Ci si era illusi che potesse salire con facilità oltre l’ostacolo e spingersi all’attacco del massimo degli ultimi 12 anni, 25.483 punti circa. Questo è il record che la Borsa ha toccato a febbraio dello scorso anno, poco prima che scoppiasse la pandemia in Italia. Purtroppo la settimana partita in rialzo, si è conclusa in calo e questo aspetto consiglia prudenza nell’operatività.

Per l’indice Ftse Mib è fondamentale che i prezzi non scendano sotto la soglia dei 24.000 punti. Venerdì si sono fermati a 24.400 punti, da qui potrebbero ripartire. Ma per avere un segnale forte al rialzo, occorrerebbe una chiusura sopra 24.700 punti nelle prime due sedute della settimana. Sarebbe un incoraggiante segnale di inversione di tendenza.

Tra i titoli che potrebbero essere in rampa di lancio, vogliamo segnalare Esprinet e Tod’s. Venerdì l’azione Tod’s ha fatto un balzo del 14% terminando sui valori massimi dal marzo dello scorso anno. Il superamento dei 33 euro spingerà il titolo a 35 euro. A quel prezzo chiuderà un gap aperto nella seduta del 24 febbraio. Al ribasso, occorrerà monitorare con attenzione eventuali discese sotto 32 euro, che spingerebbero l’azione a 30 euro. Un’ulteriore discesa sotto 30 euro, farebbe scendere il titolo di un altro 10%.

Altro titolo da mettere nel mirino è Esprinet, che nella seduta di venerdì ha realizzato un guadagno di oltre l’11%. Il titolo la scorsa settimana ha accelerato nuovamente dopo un paio di mesi di pausa. Il superamento dei 13 euro aprirebbe la strada al raggiungimento del massimo assoluto a 18 euro, livello che non vede dal 2006. Sarebbe un rialzo del 40%. Un’impresa che potrebbe essere portata a termine in meno di sei mesi. Infatti da ottobre a marzo il titolo ha raddoppiato di valore. Al ribasso scatterebbe un allarme in caso di ritorno dei prezzi sotto 12 euro. Possibilità che potrebbe spingere l’azione fino a 10 euro.

