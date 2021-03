Ci sono gesti che facciamo in maniera abitudinaria. Ci hanno insegnato che si fa così da quando siamo piccoli, e continuiamo a farlo senza chiederci il perché.

Il fatto, però, è che ci sono alcune cose da cui in realtà potremmo trarre grande beneficio. Il caso tipico è quello delle bucce di frutta e verdura che, regolarmente, vanno a finire nella spazzatura. Vediamo allora perché è sbagliato buttare la buccia di questi frutti.

Tripudio di vitamine e sostanze benefiche

La buccia di alcuni tipi di frutta e verdura, che spesso scartiamo, sono ricchissime di importanti nutrienti. Andiamo scoprirle insieme.

Kiwi

Di certo è poco invitante, sia per consistenza che per colore, ma conviene mangiare la buccia del kiwi. Contiene infatti 3 volte gli antiossidanti che troviamo invece nella polpa. E inoltre, ha proprietà antinfiammatorie ed è utilissima per combattere i batteri che causano le intossicazioni alimentari.

Mela

Nella buccia delle mele troviamo vitamina C, potassio, vitamina A e vitamina K.

Ottima fonte di fibre, le mele con la buccia sono utilissime per tenere a bada il colesterolo e per risolvere problemi di stitichezza.

Arancia

In genere la grattugiamo negli impasti delle torte, ma possiamo consumare la scorza dell’arancia anche in molte altre occasioni. Basti pensare che la buccia di questo agrume contiene antiossidanti che sono 20 volte ben più potenti rispetto a quelli presenti nella polpa. Nonché il doppio delle vitamine! Consumarla è semplice, se proprio non la si vuole mangiare così al naturale. Basta sfruttarla per preparare delle marmellate, candirla o tuffarla nel cioccolato (se non si hanno problemi di linea!) o grattugiarla nelle insalate.

Pera

Eccellenti proprietà sono nascoste anche nella buccia della pera. Anzitutto troviamo tante vitamine (A, C, B1, B2 ed E), ed inoltre presenta una elevata concentrazione di fibre, utilissime per chi soffre di stitichezza. Infine, contiene importanti minerali quali calcio e potassio.

Avvertenza

Oggigiorno, purtroppo, la maggior parte di frutta e verdura viene coltivata utilizzando fertilizzanti e pesticidi. Se anche abbiamo visto perché è sbagliato buttare la buccia di questi frutti, suggeriamo di acquistare soltanto prodotti biologici o non trattati chimicamente.