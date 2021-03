Il bagno è la zona della casa che ha due facce della stessa medaglia. Da una parte è visto come il luogo dedicato all’igiene personale, alla cura della persona. Dall’altro però è anche, di conseguenza, la parte della casa dove si annidano più sporco e più batteri. Questo soprattutto per quanto riguarda il wc e il bidet. Ancor di più parliamo di un oggetto che utilizziamo per la pulizia del water ovvero lo scopettino. È proprio questo strumento che crea sempre un disagio. Vediamo come rimediare a questo fastidioso problema che si presenta costantemente nel nostro bagno.

La sfida continua

Senza entrare nei particolari, sappiamo che questo oggetto è usato in due situazioni. Sia dopo il semplice utilizzo del wc nel caso in cui lo scarico non faccia del tutto il suo dovere. Sia associato a detergenti quando si va a fare la vera pulizia del water. In entrambi i casi ci troviamo davanti ad una sfida: spostarlo il più velocemente possibile dal wc al suo contenitore. Questo per evitare che sgoccioli.

Ma sappiamo che la maggior parte delle volte questa sfida è persa in partenza. Così possono cadere sulla tavoletta delle gocce. Se sono di detersivo vanno pulite perché trattandosi di specifici detergenti questi possono irritare la pelle se ci entriamo in contatto. Se invece abbiamo passato lo scopettino dopo un uso normale del wc le gocce conterranno batteri e non solo. Stesso discorso se le gocce vanno sul pavimento. I detersivi possono rovinarlo e i batteri colonizzarlo. Sembra non ci sia soluzione ma invece scopriremo come rimediare a questo fastidioso problema che si presenta costantemente nel nostro bagno.

Semplice ma efficace, alzare la tavoletta

Per risolvere questo problema bastano due semplicissimi passaggi. Prima di utilizzare lo scopettino bisogna alzare la tavoletta, quella dove ci si siede. Usiamo quanto dobbiamo lo scopettino ma non riponiamolo al suo posto. Infatti dobbiamo appoggiarlo a metà sul bordo del wc. La parte della spazzola va verso l’interno del water e quella del manico fuori. Ovviamente non si reggerà da solo, abbassiamo quindi la tavoletta che lo bloccherà. In questo modo possiamo lasciarlo sgocciolare all’interno del wc senza andare a sporcare più niente. Quando poi sarà asciutto potremo riporlo al suo posto. Ecco che abbiamo risolto in modo semplice ma efficace questo fastidioso problema.