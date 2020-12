Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le arance, tipiche del periodo invernale, aiutano a fare il pieno di vitamine fondamentali alleate contro i malanni di stagione. Le arance possono essere utilizzate in diversi modi e possono rivelarsi le protagoniste di tantissime ricette.

Una di queste ricette è, certamente, la marmellata; perfetta per utilizzare le arance in eccesso. Chi è attento alla linea, e chi deve limitare l’assunzione di calorie, amerà questa marmellata di arance super leggera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’unione perfetta di leggerezza e gusto ottima per la colazione o per delle merende. Preparare questa marmellata è semplicissimo e super economico.

Sterilizzare i vasetti

Prima di cominciare è importante ricordarsi di sterilizzare i vasetti nei quali si andrà a inserire la marmellata, come si fa?

Basterà fare bollire dell’acqua in una pentola, infilarci i vasetti e lasciarli immersi per circa mezz’ora. Dopo averli rimossi dall’acqua andranno messi ad asciugare.

A questo punto si è pronti per concentrarsi sulla marmellata. L’unione di leggerezza e gusto in una marmellata senza zucchero perfetta per le merende invernali.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti per quattro persone:

a) sei arance;

b) tre mele;

c) un limone.

Preparazione

L’unione di leggerezza e gusto in una marmellata senza zucchero perfetta per le merende invernali. Di seguito la preparazione.

Dopo aver lavato la frutta bisognerà pelare le arance facendo attenzione a rimuovere tutta la parte bianca che potrebbe rendere la marmellata eccessivamente amara.

Le mele, poi, andranno tagliate in modo da eliminare il torsolo ma lasciando la buccia.

Sia le arance che le mele andranno tagliate a pezzettini e fatte cuocere per circa un’ora insieme a una buccia d’arancia. Per facilitare la cottura si consiglia di aggiungere circa 30 ml d’acqua e di mescolare frequentemente i primi dieci minuti. Quando la temperatura del composto avrà raggiunto i 120 gradi bisognerà spegnere il fuoco. Per controllare la temperatura si consiglia di utilizzare un termometro da cucina.

A questo punto, si dovrà aggiungere la scorza di limone grattugiata.

La marmellata sarà, quindi, pronta per essere travasata nei vasetti di vetro sterilizzati in precedenza.

Ricordarsi di farla riposare capovolta, è fondamentale per creare il sottovuoto necessario per la corretta conservazione.

Ecco, pronta per essere servita a merenda, questa marmellata senza zucchero, unione di leggerezza e gusto. Una volta aperta dovrà essere consumata rapidamente perché l’assenza di conservanti la porterà a deteriorarsi in poco tempo.